Американський експерт розказав про шкоду, яку наносять Україні грантоїди



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На думку Адріана Каратницького, «позиція тих, хто захищав владу, була більш правильною, ніж у тих, хто її атакував»

Огульна критика влади, так званими, грантоїдами не пішла на користь Україні, вважає Каратницький

Найбільша шкода від тих, хто отримував гранти заради посилення процесу реформ, була в тому, що вони зосереджувались на викритті негативу і постійній критиці. Це принесло великі збитки для іміджу України за кордоном і посилило цинізм. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив старший науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council і співдиректор програми «Україна в Європі» Адріан Каратницький.

За словами американського аналітика, грантоїди переконали значну частину суспільства в тому, що в Україні все погано.

«В результаті ситуація вийшла за межі традиційної політики і люди обрали нинішню команду, яка досі перебувала поза існуючим істеблішментом», - говорить Каратницький.

Експерт зазначає, що наразі варто зрозуміти, що «по-перше, небезпечно проводити реформи в світлі виключно негативу, критики і одночасно не сприяти посиленню впливів тих сил, які задіяні в реформах». «Друге – такі сили використовувалися певними медіа, які теж мали свої конфлікти і бажання розправитись з експрезидентом. Те ж саме буде і з чинним президентом. Тому критика т.зв. «порохоботів» була правильною в розумінні того, що вони зосереджували більше уваги на неефективності позиції тих, кого ви називаєте «грантоїдами», - зауважує аналітик і додає, що хоча питання честі президента було частиною їхнього дискурсу, «але більш важливим є те, що вони принесли шкоду країні, яка намагається себе захистити в умовах війни».

На думку Каратницького, «позиція тих, хто захищав владу, була більш правильною, ніж у тих, хто її атакував». «Бо постійний негатив не пішов на користь Україні, і він не був на користь істини в умовах дуже складних процесів. Недержавні організації дивилися на всі події в одновимірному світлі і не розуміли, що тут є складні елементи. Є парламент, є економічні інтереси, тиск на уряд і президента щодо складних бюджетних рішень на вимогу МВФ… Тодішній владі доводилось досягати певних компромісів, які насправді ніякою зрадою не були. Була багатовимірність політичних процесів. Цього не розуміли критики. Вони допомогли ослабити Україну», - наголошує експерт.

Водночас аналітик стверджує, що ця суперечка «мала місце і триватиме далі, тому «донорам варто переосмислити підхід до умов надання грантів».

Нагадаємо, за часів попереднього президента Петра Порошенка в публічній площині відбувалося справжнє протистояння, яке можна умовно назвати «порохоботи проти грантоїдів». Прихильники Порошенка і громадські активісти, які працюють за рахунок західних грантів по-різному оцінювали процеси в Україні.

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