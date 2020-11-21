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    Політика

    Набув чинності закон про штрафи за відсутність масок

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    В Україні ввели штрафи за неносіння маски - Набув чинності закон про штрафи за відсутність масок
    В Україні ввели штрафи за неносіння маски

    Громадян без захисних масок або респіраторів на обличчі будуть штрафувати на 170-255 гривень в громадських місцях, зокрема в транспорті

    Починаючи відсьогодні, з 21 листопада, набув чинності закон про запровадження штрафів за перебування у транспорті та громадських спорудах без вдягнутих засобів індивідуального захисту (масок чи респіраторів).

    Так, закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)», було опубліковано 19 листопада.

    Закон спрямований на запобігання розповсюдженню гострої респіраторної хвороби Covid-19 серед населення України.

    Відтепер у статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення відтепер передбачено покарання за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.

    Де й на скільки будуть штрафувати

    Згідно з документом громадян без захисних масок або респіраторів на обличчі будуть штрафувати на 170-255 гривень в громадських місцях, зокрема в транспорті.

    Штрафи будуть виписувати одразу на місці – наприклад, в кафе або транспорті. Раніше протоколи передавали до суду, а потім тільки вирішували, чи накладати штраф.

    Тому за цією системою були покарані тільки 4% порушників.

    Хто буде штрафувати

    Штрафувати громадян будуть не тільки правоохоронці, а й працівники епідемічного контролю, а також представники органів місцевого самоврядування.

    Рішення про накладення штрафу можна буде оскаржити протягом 10 днів.

    Міністр юстиції України Денис Малюська вважає, що оскаржити штраф за неносіння засобів індивідуального захисту в громадських місцях, буде дорожче, ніж оплатити його.

    Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада України підтримала за основу і в цілому законопроєкт про штрафи за відсутність масок у громадських місцях. Тоді за законопроєкт проголосували 262 народні депутати з 225 необхідних.

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    Теги: закон штраф самоврядування хвороби населення коронавірус
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