Набув чинності закон про штрафи за відсутність масок
Громадян без захисних масок або респіраторів на обличчі будуть штрафувати на 170-255 гривень в громадських місцях, зокрема в транспорті
Починаючи відсьогодні, з 21 листопада, набув чинності закон про запровадження штрафів за перебування у транспорті та громадських спорудах без вдягнутих засобів індивідуального захисту (масок чи респіраторів).
Так, закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)», було опубліковано 19 листопада.
Закон спрямований на запобігання розповсюдженню гострої респіраторної хвороби Covid-19 серед населення України.
Відтепер у статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення відтепер передбачено покарання за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.
Де й на скільки будуть штрафувати
Згідно з документом громадян без захисних масок або респіраторів на обличчі будуть штрафувати на 170-255 гривень в громадських місцях, зокрема в транспорті.
Штрафи будуть виписувати одразу на місці – наприклад, в кафе або транспорті. Раніше протоколи передавали до суду, а потім тільки вирішували, чи накладати штраф.
Тому за цією системою були покарані тільки 4% порушників.
Хто буде штрафувати
Штрафувати громадян будуть не тільки правоохоронці, а й працівники епідемічного контролю, а також представники органів місцевого самоврядування.
Рішення про накладення штрафу можна буде оскаржити протягом 10 днів.
Міністр юстиції України Денис Малюська вважає, що оскаржити штраф за неносіння засобів індивідуального захисту в громадських місцях, буде дорожче, ніж оплатити його.
Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада України підтримала за основу і в цілому законопроєкт про штрафи за відсутність масок у громадських місцях. Тоді за законопроєкт проголосували 262 народні депутати з 225 необхідних.
Читайте також:
Штраф – на місці, без суду і слідства! Порушників карантину каратимуть по-новому?