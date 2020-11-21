Дружина експрезидента Вірменії померла від Covid-19

Рита Сарґсян померла у віці 58 років, через кілька днів після госпіталізації в критичному стані 16 листопада

Дружина колишнього президента Вірменії Серж Сарґсяна померла від ускладнень, викликаних коронавірусом.

В офісі Сарґсяна 20 листопада повідомили, що Рита Сарґсян померла у віці 58 років, через кілька днів після госпіталізації в критичному стані 16 листопада.

Вона народилася в 1962 році в Нагірному Карабасі, де донедавна упродовж декількох тижнів тривали бої у черговій фазі загострення між Вірменією і Азербайджаном.

Як повідомляється, вірмени в селах Агдаму мали лише кілька днів на те, щоб залишити свої домівки

Серж Сарґсян, також уродженець Нагірного Карабаху, двічі займав пост прем’єр-міністра Вірменії і був третім президентом Вірменії в період з 2008 до 2018 року.

Джерело: Радіо Свобода