Нарада Залужного з командуванням НАТО: Банкова розкрила «таємницю»

Головком ЗСУ активно спілкується з представниками міноборони та генштабів наших партнерів практично щодня

«Секретна» нарада головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного з командуванням НАТО, про яку нещодавно написали ЗМІ, була таємницею лише для медіа. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону.

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Посадовець пояснив, що Залужний активно спілкується з представниками міністерств оборони та генштабів наших партнерів практично щодня, і ця інформація не є секретною.

За словами Подоляка, такі наради необхідні, щоб постійно вносити корективи щодо тактики та стратегій, дивитися на дії Росії й обговорювати з партнерами, що потрібно Україні, чи можуть наші військові очікувати додаткових ракет, фронтових систем протиповітряної оборони чи навіть винищувачів F-16.

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«Ці консультації постійно йдуть. Тим більше, вони йдуть з нашими партнерами з США та Британії. Але про що саме вони йдуть, ми в ефірі це обговорювати не будемо», – уточнив радник.

Нагадаємо, напередодні The Guardian написало, що командування НАТО провело так звану секретну нараду з Залужним на польському кордоні. І нібито після цієї зустрічі стратегія ЗСУ змінилася.

Раніше експерт пояснив, що найбільше сьогодні заважає українському контрнаступу.

До слова, Норвегія ухвалила рішення передати ЗСУ сучасні західні літаки F-16.

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