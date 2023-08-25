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Експерт пояснив, що найбільше сьогодні заважає українському контрнаступу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Експерт пояснив, що найбільше сьогодні заважає українському контрнаступу
ЗСУ йдуть у наступ після розмінування
фото: Генштаб ЗСУ

«З F-16 було б набагато веселіше»

Ворожі авіаудари по українській бронетехніці після розмінування території гальмує контрнаступ ЗСУ. Про це розповів в інтерв’ю «Главкому» авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко.

«Давайте подивимося, як зараз проходить цей наступ. Якась наша механізована частина починає розмінування – вони за хвилини, навіть за секунди розміновують прохід, туди їдуть механізовані частини, танки, бронетранспортери, підтягується самохідна артилерія. А росіяни, по-перше, мають артилерійських навідників в окопах з біноклями з лазером, які моментально передають координати, і моментально починає працювати їхня артилерія. Але це ще можна пережити. А от коли роєм налітають ударні гелікоптери і починають з відстані 7-8 км засипати ці наші танки і БТР-и протитанковими ракетами, а ми не можемо їх дістати, бо у нас немає відповідних засобів протиповітряної оборони, або їх занадто мало, щоби вони йшли у бойових порядках…», – сказав Романенко.

Авіаексперт переконаний, що наявність в українських сил винищувачів F-16 змінила б ситуацію з контрнаступом. «А була би авіація, все було би для нас набагато веселіше», – вважає Романенко.

Нагадаємо, Норвегія ухвалила рішення передати ЗСУ сучасні західні літаки F-16

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що коаліція винищувачів буде розширюватися, тож Україна отримає більше винищувачів, аніж те, що вже пообіцяли союзники.

Читайте також: Винищувачі F-16 – «чарівна паличка» для України?
Теги: росія окупанти ЗСУ авіація війна винищувач контрнаступ

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