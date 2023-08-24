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Офіційно. Норвегія надасть Україні винищувачі F-16

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Офіційно. Норвегія надасть Україні винищувачі F-16
фото ілюстративне

Наразі Норвегія переходить на більш сучасні винищувачі

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час візиту до України 24 серпня оголосив, що його країна ухвалила рішення передати ЗСУ сучасні західні літаки F-16. Про це він сказав під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

«Пане президенте, враховуючи пункти нашого діалогу, ми прийняли рішення передати норвезькі F-16. І ми зараз обговорюємо, коли та як», – сказав він.

Стере наголосив, що наразі Норвегія переходить на більш сучасні винищувачі, і кілька років тому вже передала «значну частину» своїх літаків Румунії.

«Зараз два винищувачі ми виділяємо одразу для навчальної місії і будемо розглядати те, що залишилось. Їх не так багато, але, сподіваюсь, що ми зможемо передати їх Україні», – додав прем’єр.

Також очільник уряду повідомив, що Норвегія передасть Україні «певну кількість» наборів для розмінування.

За даними норвезького видання NRK, Норвегія може передати від п'яти до 10 літаків. 

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що коаліція винищувачів буде розширюватися, тож Україна отримає більше винищувачів, аніж те, що вже пообіцяли союзники.

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Теги: Норвегія Україна війна літак

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