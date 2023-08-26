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Командування НАТО провело секретну нараду із Залужним на польському кордоні – The Guardian

Надія Карбунар
glavcom.ua
Командування НАТО провело секретну нараду із Залужним на польському кордоні – The Guardian
Радакін, Залужний та Каволі провели таємну нараду
фото з відкритих джерел

Після таємної зустрічі стратегія ЗСУ змінилася

Командування НАТО провело секретну нараду з головкомом ЗСУ Валерієм Залужним на польському кордоні. Про це пише The Guardian.

Зустріч відбулася 11 днів тому. Окрім генерала, у ній брав участь увесь командний склад ЗСУ, верховний головнокомандувач Обʼєднаних сил НАТО в Європі генерал Каволі та начальник Штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін.

«Головним питанням порядку денного було, що робити з прогресом контрнаступу України, що зупинився, а також плани бойових дій на майбутню виснажливу зиму і довгострокову стратегію, оскільки війна неминуче наближається до 2024 року», – ідеться в матеріалі.

Видання зауважує, помітно, що після цієї зустрічі стратегія ЗСУ змінилася. Зараз українські військові зосереджують зусилля на запорізькому напрямку та виході до Азовського моря.

Раніше експерт пояснив, що найбільше сьогодні заважає українському контрнаступу.

Нагадаємо, Норвегія ухвалила рішення передати ЗСУ сучасні західні літаки F-16

Також міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що коаліція винищувачів буде розширюватися, тож Україна отримає більше винищувачів, аніж те, що вже пообіцяли союзники.

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Теги: коаліція міністр війна Норвегія військові Україна Олексій Резніков

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