Нардеп Гончаренко звинуватив МЗС в обмані 11 посольств

За словами Гончаренка, в розвиток зеленої енергетики України інвестори вклали 12,3 мільярди доларів, а влада усіляко відмовляється від свого зобов’язання – виплатити борги

«Всі підписи і обіцянки влади президента Зеленського не вартують й копійки», – підкреслив депутат

Міністерство закордонних справ України вказало не правдиву інформацію щодо виконання умов меморандуму між Кабінетом міністрів та інвесторами в зелену енергетику, оскільки проблема боргів не вирішена.

Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко, опублікувавши лист МЗС на адресу посольств Бельгії, Британії, Данії, Канади, Кореї, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Туреччини, Франції та Швеції.

«Володимире Олександровичу, а можна хоч інколи без брехні? Міністерство закордонних, за вашим дорученям, дурить іноземних партнерів. Воно написало листа посольствам 11 країн, в якому детально розписало про те, як же ж чітко, злагоджено та натхненно влада працює над виконанням «зеленого» меморандуму. Та насправді не зроблено майже нічого реального, окрім ухвалення законодавчих змін, які уряд сам і ігнорує», – написав Гончаренко.

За його словами, в розвиток зеленої енергетики України інвестори за десять років вклали 12,3 мільярди доларів, а влада усіляко відмовляється від свого зобов’язання – виплатити борги.

«Всі підписи і обіцянки влади президента Зеленського не вартують й копійки. Іноземні інвестори це відчули на собі та поскаржилися своїм представникам в Україні. Посли написали листа цій владі ще в листопаді, а отримали відповідь тільки зараз», – підкреслив депутат.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів порушив зобов’язання щодо виплати 9 мільярдів гривень боргу підприємствам зеленої енергетики до 31 грудня 2020 року.

На початку лютого на рахунок «Гарантованого покупця» надійшло 5 мільярдів гривень від «Укренерго», яке залучило цільові кредити в держбанків для виплати боргів перед інвесторами в «зелену» енергетику. Держпідприємство виплатило 900 млн грн виробникам «зеленої» енергії (4% від усієї суми боргу) і 900 млн грн «Енергоатому». Таким чином, нерозподіленими «Гарантованим покупцем» залишається 3,2 мільярди гривень.

Нагадаємо, підприємства відновлюваної енергетики подають позови щодо невиконання державою своїх обов'язків щодо оплати за вироблену «зелену» електроенергію і крім «Державного покупця» суди почали залучати в якості відповідача також Кабінет міністрів України, як сторону, що підписувала меморандум з інвесторами в поновлювану енергетику.

Уряд в грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії «Укренерго» на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП «Гарантований покупець», а воно, відповідно, перед виробниками «зеленої «енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% «старого» боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року. У той же час НКРЕКП вирішила затвердити постанову, яке заборонить ДП «Гарантований покупець» погасити відповідну заборгованість.

16 грудня НКРЕКП відправила «Гарантованому покупцеві» лист з рекомендацією перерахувати мінімум 50% коштів від 10,3 млрд грн компанії «Енергоатом».

На думку асоціацій ВДЕ, таке рішення НКРЕКП усуне єдине поки доступне джерело для погашення «старого» боргу ДП «Гарантований покупець» перед виробниками електричної енергії з ВДЕ і стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови і зобов'язання відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння, підписаним ними в червні 2020 року.