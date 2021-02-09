Скандал з прослушкою нарад прем’єр-міністра Гончарука. Слідство знає, хто це зробив

Службову нараду за участю прем’єр-міністра підпільно записали на наручний годинник

Печерський районний суд Києва 16 січня продовжив на шість місяців досудове розслідування за фактом втручання у діяльність державного діяча (ч. 2 ст. 344 КК України), яке веде територіальне управління Державного бюро розслідувань у Києві (ДБР).

Про це повідомляє «Главком».

Слідство збирає інформацію про службову нараду, яка відбулася протягом 19.00-21.00 год 27 вересня 2019 року на шостому поверсі адміністративної будівлі Кабінету міністрів України. У ній брали участь тодішні прем`єр-міністр Олексій Гончарук, міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, міністр розвитку громад і територій України Альона Бабак; міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов; заступник міністра фінансів Василь Шкураков, голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв, керівник газового департаменту НАК «Нафтогаз України» Андрій Фаваров, начальник управління менеджменту активів Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Віталій Різник і начальник відділу моніторингу ефективності менеджменту активів АРМА (нині - тимчасово виконувач обов`язків голови АРМА) Віталій Сигидин.

У ході вказаної наради обговорювались питання стану готовності країни до опалювального сезону 2019/2020, зокрема, наслідки можливого припинення транспортування природнього газу через територію України та укладення нового контракту між «Нафтогаз України» та ПАО «Газпром» (Росія); окремі аспекти діяльності АРМА, управління державними ТЕЦ; питання співпраці держави з Міжнародним валютним фондом в контексті питань оплати за газ тощо.

На нараду не були запрошені представники ЗМІ та інші сторонні особи для унеможливлення афішування інформації, розповсюдження якої могло б нанести непоправної шкоди інтересам держави, у тому числі, у сфері енергетичної безпеки.

Однак, як з’ясувало слідство, учасник зібрання Сигидин, виконуючи прохання колишнього голови АРМА (ймовірно, мається на увазі Антон Янчук, якого Кабмін звільнив у грудні 2019 року), здійснював прихований звукозапис наради за допомогою електронного цифрового наручного годинника Apple Watch, зберігши запис на диктофоні свого мобільного телефону Apple iPhone. При цьому, Сигидин не повідомив присутніх про здійснення ним вказаного звукозапису.

Того ж дня приблизно о 22 год. 00 хв Сигидин, перебуваючи біля адміністративного приміщення АРМА, передав копію аудіозапису наради начальнику юридичного управління АРМА для прослуховування, аналізу та висловлення своєї думки з приводу її проведення. У подальшому цей аудіозапис був розповсюджений серед працівників АРМА.

У січні 2020 року на сайті видання «Стопкор» опублікували стенограму засідання зі службової наради, яка відбулася 27 вересня 2019 року. Видання пояснило, що отримало записи через електронну пошту від невідомого адресата.

За даними ДБР, наразі проведено обшуки приміщень АРМА, в ході яких виявлено та вилучено речі, що мають відношення для кримінального провадження; допитано свідків та призначено три комп`ютерно-технічні експертизи.

Зауважимо, що покарання за фактом втручання у діяльність державного діяча (ч. 2 ст. 344 КК України) передбачено у вигляді штрафу від 5,1 тис. грн до 8,5 тис. грн або обмеженням волі до трьох років, або позбавленням волі на той самий термін.

Як відомо, у середині січня 2020 року в Україні вибухнув скандал довкола тодішнього молодого прем’єра Олексія Гончарука. Зокрема, в інтернеті з’явилася серія записів розмов з голосом очільника Кабміну, який дозволив собі неоднозначні висловлювання на адресу президента Володимира Зеленського. Це відбулося під час закритої наради за участю керівництва Нацбанку, мінфіну і заступниці Офісу президента.

«У Зеленського дуже примітивне, в сенсі - просте, розуміння економічних процесів. Він розуміє: є платіжний баланс, він сильно змінюється, а гривня сильно зміцнилася. Аномально. Він шукає відповідь на це питання… Тому що поки у нас не буде у президента в голові відповіді на питання, у нього буде порожнє місце там і до нього буде прилітати ця хрінь на тему облігацій. А вона потрапляє в голову тільки тому, що у нього є туман на цю тему», - сказала людина з голосом Гончарука.

Після цього Гончарук написав заяву про відставку, але її не задовольнив президент. Однак через два місяці після появи аудіозаписів Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра України.