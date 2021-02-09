Уряд схвалив законопроєкт, який змінить трудові відносини

Урядовці хочуть побороти тіньову зайнятість

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України про позначення поняття трудових відносин і ознак їх наявності».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

У Міністерстві вважають, що ухвалення такого закону сприятиме зменшенню незадекларованої праці в Україні, легалізації заробітної плати та посиленню захисту працівників.

«Збільшення кількості офіційно оформлених працівників шляхом легалізації трудових відносин сприятиме забезпеченню їх соціальних потреб і економічному зростанню», - зазначив міністр Ігор Петрашко.

Документом передбачаються визначення на законодавчому рівні поняття трудових відносин і введення принципу презумпції наявності трудових відносин. Проєктом закону позначаються сім ознак наявності трудових відносин:

виконання особою роботи за конкретною кваліфікацією, професією, посадою за дорученням та під контролем особи, в інтересах якої виконуються роботи;

здійснення регулювання процесу праці, що носить постійний характер та не передбачає встановлення особі конкретного визначеного результату за певний період;

виконання роботи на визначеному або погодженому з особою, в інтересах якої виконуються роботи, робочому місці з дотриманням встановлених нею правил внутрішнього трудового розпорядку;

організація умов праці, зокрема, надання обладнання, інструментів, матеріалів, робочого місця, особою, в інтересах якої виконуються роботи;

систематична виплата особі, яка виконує роботу, винагороди;

встановлення особою, в інтересах якої виконуються роботи, тривалості робочого часу та часу відпочинку;

відшкодування поїздок та інших фінансових витрат, пов’язаних з виконанням роботи, особою, в інтересах якої виконується робота.

При цьому робота може бути визнана такою, що виконується в рамках трудових відносин, якщо присутні хоча б три з перерахованих вище ознак.

В такому випадку сторони зобов'язані укласти трудовий договір, а працівник повинен бути забезпечений необхідним соціальним пакетом, зокрема відпустками, лікарняними, наявністю гарантій і компенсацій щодо збереження місця роботи.

Також документ регулює питання правонаступництва в трудових відносинах і процедуру попередження працівників про відповідні зміни.

Як зазначають в Мінекономіки, це робить процес передачі бізнесу або організації новому власнику більш прозорим і зрозумілим для колективу і посилить правовий захист працівників від незаконного звільнення.