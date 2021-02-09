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    Уряд схвалив законопроєкт, який змінить трудові відносини

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    Мінекономіки вважає, що новий закон&nbsp;посилить захист працівників - Уряд схвалив законопроєкт, який змінить трудові відносини
    Мінекономіки вважає, що новий закон посилить захист працівників
    Фото з відкритих джерел

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    Кабінет міністрів схвалив законопроєкт «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України про позначення поняття трудових відносин і ознак їх наявності».

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

    У Міністерстві вважають, що ухвалення такого закону сприятиме зменшенню незадекларованої праці в Україні, легалізації заробітної плати та посиленню захисту працівників.

    «Збільшення кількості офіційно оформлених працівників шляхом легалізації трудових відносин сприятиме забезпеченню їх соціальних потреб і економічному зростанню», - зазначив міністр Ігор Петрашко.

    Документом передбачаються визначення на законодавчому рівні поняття трудових відносин і введення принципу презумпції наявності трудових відносин. Проєктом закону позначаються сім ознак наявності трудових відносин:

    • виконання особою роботи за конкретною кваліфікацією, професією, посадою за дорученням та під контролем особи, в інтересах якої виконуються роботи;
    • здійснення регулювання процесу праці, що носить постійний характер та не передбачає встановлення особі конкретного визначеного результату за певний період;
    • виконання роботи на визначеному або погодженому з особою, в інтересах якої виконуються роботи, робочому місці з дотриманням встановлених нею правил внутрішнього трудового розпорядку;
    • організація умов праці, зокрема, надання обладнання, інструментів, матеріалів, робочого місця, особою, в інтересах якої виконуються роботи;
    • систематична виплата особі, яка виконує роботу, винагороди;
    • встановлення особою, в інтересах якої виконуються роботи, тривалості робочого часу та часу відпочинку;
    • відшкодування поїздок та інших фінансових витрат, пов’язаних з виконанням роботи, особою, в інтересах якої виконується робота.

    При цьому робота може бути визнана такою, що виконується в рамках трудових відносин, якщо присутні хоча б три з перерахованих вище ознак.

    В такому випадку сторони зобов'язані укласти трудовий договір, а працівник повинен бути забезпечений необхідним соціальним пакетом, зокрема відпустками, лікарняними, наявністю гарантій і компенсацій щодо збереження місця роботи.

    Також документ регулює питання правонаступництва в трудових відносинах і процедуру попередження працівників про відповідні зміни.

    Як зазначають в Мінекономіки, це робить процес передачі бізнесу або організації новому власнику більш прозорим і зрозумілим для колективу і посилить правовий захист працівників від незаконного звільнення.

    Теги: Кабмін міністр Мінекономіки права людини робота праця уряд Ігор Петрашко звільнення
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