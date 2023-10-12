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Нардеп Гончаренко пояснив, які у нього стосунки з батьком Олексієм Костусєвим

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нардеп Гончаренко пояснив, які у нього стосунки з батьком Олексієм Костусєвим
Олексій Костусєв та його син Олексій Гончаренко
фото з відкритих джерел

Батька Гончаренка розшукували за несплату аліментів

Нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко розповів про своїй стосунки із батьком, ексмером Одеси Олексієм Костусєвим. Про це він написав у Telegram.

«Трохи історії моєї родини. Вона складна. Батьки розлучилися, коли мені було три роки. Батько взагалі ніяк не приймав участі у моєму вихованні, то я змінив прізвище з Костусев на Гончаренко. Це прізвище (дівоче моєї матері) зі мною вже з шість років», – пише він.

Більше того, батька Гончаренка навіть розшукували за несплату аліментів.

«Коли я вже подорослішав, то навіть намагався його знайти, бо все таки рідний батько, як-не-як. Але нічого доброго з цього не вийшло. Останній раз ми спілкувались 14 років тому, ще у 2009. Після того жодних контактів з ним не було. Зараз його звинувачують, що він допомагав приватизувати Одеський аеропорт. Тоді я був депутатом Одеської облради і публічно виступав проти цієї оборудки», – додав Гончаренко.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук колишнього міського голову Одеси Олексія Костусєва. Він є одним з підозрюваним у справі заволодіння аеропортом «Одеса».

Група людей у 2011 році реалізувала схему, за якою аеропорт перейшов у спільну власність міста та приватних інвесторів. При цьому місто втратило контроль над ним та не отримувало прибутку. Його оцінили в 2,5 млрд грн.

Серед підозрюваних у цій справі також заступник Костусєва, керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю та два відомих в регіоні бізнесмени Борис Кауфман і Олександр Борухович. 

Теги: Олексій Гончаренко Одеса аеропорт

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