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Нардеп Гончаренко заявляє, що правоохоронці затримали його родичів в Одесі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нардеп Гончаренко заявляє, що правоохоронці затримали його родичів в Одесі
Олексій Гончаренко: «Мою родичку звинувачують в тому, що вона «вкрала» 300 гектарів землі в Затоці»
фото з відкритих джерел

Політик пов’язує затримання своє троюрідної сестри зі своєю політичною діяльністю

Народний депутат Олексій Гончаренко заявляє, що правоохоронці в Одесі затримали депутата обласної ради від партії «Європейська солідарність» Миколу Деревʼянка та його дружину, яка є родичкою парламентаря. Гончаренко наголошує, що жінка є мамою чотирьох неповнолітніх дітей. За словами нардепа, затримання сталося 28 квітня.

«Мою родичку звинувачують в тому, що вона «вкрала» 300 гектарів землі в Затоці. Площа всієї Затоки – 8 кв. км.  Тобто вона вкрала пів Затоки? Ви хоч звинувачення могли б нормально зробити?», – написав Гончаренко у Телеграм.

Політик пов’язує затримання своє троюрідної сестри зі своєю політичною діяльністю.  «Мати чотирьох неповнолітніх дітей посадили в СІЗО під заставу 8 млн грн! За що? За те, що я намагаюсь боротись за військові виплати, за те, що піднімаю питання строковиків, відпусток», – наголосив депутат.

Також політик додав, що у понеділок, 1 травня затриманому Миколі Деревʼянку та його дружині суд обиратиме запобіжний захід.

Як раніше повідомлялося, Служба безпеки зібрала доказову базу на одного з депутатів Одеської обласної ради та його дружину, які причетні до рейдерського захоплення державного майна. Як зазначає відомство фігуранти намагались заволодіти приміщеннями АТ «Укрпошта» поблизу прибережної захисної смуги в селищі Затока та незаконно відчужити землі сільгосппризначення загальною площею майже 280 га. 

Теги: суд Одеса Олексій Гончаренко правосуддя

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