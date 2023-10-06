Головна Країна Політика
search button user button menu button

Нардеп Тищенко порвав штани Гончаренку (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нардеп Тищенко порвав штани Гончаренку (фото, відео)
фото: Олексій Гончаренко / Telegram

Тищенко назвав Гончаренка «півнем з Одещини»

У Верховній Раді стався конфлікт між нардепами Олексієм Гончаренком та Миколою Тищенком: наприкінці підключився і Михайло Радуцький.

Тищенко назвав Гончаренка «півнем з Одещини» і біля трибуни почав розповідати, як Гончаренко, будучи депутатом Одеської облради, підтримував розвиток російської мови та попросив видалити її із сесійної зали.

Гончаренко підбіг з телефоном на селфі-палиці і став питати у Тищенка: «Що там із кол-центрами". Тим часом Стефанчук вимагав від Гончаренка сісти на своє місце та знімати тік-токи в іншому місці.

Насамкінець підбіг депутат Радуцький.

Згодом Гончаренко повідомив, що Тищенко порвав йому штани і опублікував фото.

Нардеп Тищенко порвав штани Гончаренку (фото, відео) фото 1
Нардеп Тищенко порвав штани Гончаренку (фото, відео) фото 2

Нагадаємо, нещодавно Тищенко показав, як приборкував гучну вечірку ухилянтів у Києві.

Теги: Микола Тищенко Олексій Гончаренко Верховна Рада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У перший день війни Микола Тищенко був у Верховній Раді
Де був Микола Тищенко в перший день війни? Лідерка «Слуги народу» відповіла
27 серпня, 12:51
«Тищенко не приховує, що йому байдуже з ким саме працювати»
Нова схема заробітку, або Як Тищенко «бореться» з call-центрами
24 серпня, 19:31
Микола Тищенко воює з ухилянтами
Тищенко показав, як приборкував гучну вечірку ухилянтів у Києві (відео)
12 серпня, 00:59

Політика

Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ відвідає Румунію
Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ відвідає Румунію
Нардеп Тищенко порвав штани Гончаренку (фото, відео)
Нардеп Тищенко порвав штани Гончаренку (фото, відео)
Понад 17 млрд. грн: в Україні арештовано всі активи трьох олігархів Путіна
Понад 17 млрд. грн: в Україні арештовано всі активи трьох олігархів Путіна
Заборона Московської церкви. Депутати масово ставлять підписи
Заборона Московської церкви. Депутати масово ставлять підписи
Рада планує значно скоротити військовим частинам податкові надходження
Рада планує значно скоротити військовим частинам податкові надходження
Україна «поставила на паузу» скаргу до СОТ. Польща гнівно відреагувала
Україна «поставила на паузу» скаргу до СОТ. Польща гнівно відреагувала

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Ексвикладачка столичного університету Більченко відкрито підтримала вбивства українців (фото)
15K
Про тригодинний виступ Путіна. Коротко
11K
Суддя, яка залишила на волі ґвалтівників, звернулася до правоохоронців
8470
Оголені жінки і докази воєнних злочинів: хакери зламали пошту полковника росгвардії (фото)
7982
Арестович збурив мережу реакцією на теракт у селі Гроза
6945
6 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Війська РФ завдали удару по центру Харкова
Сьогодні, 07:12
Склади, ракетні комплекси і вузли зв’язку: окупанти зазнали нищівних ударів
Сьогодні, 07:05
Анонс «Рамштайну» і готовність Трампа стати спікером Палати представників: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Канадські військові показали, як навчають українських бійців тактичної медицини
Сьогодні, 06:20
Хмарність та невеликі дощі: прогноз погоди на 6 жовтня
Сьогодні, 05:05
«Повернусь і спалю цей російський паспорт» – перехоплення ГУР
Сьогодні, 04:41

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту