Нардеп Тищенко порвав штани Гончаренку (фото, відео)

Тищенко назвав Гончаренка «півнем з Одещини»

У Верховній Раді стався конфлікт між нардепами Олексієм Гончаренком та Миколою Тищенком: наприкінці підключився і Михайло Радуцький.

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Тищенко назвав Гончаренка «півнем з Одещини» і біля трибуни почав розповідати, як Гончаренко, будучи депутатом Одеської облради, підтримував розвиток російської мови та попросив видалити її із сесійної зали.

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Гончаренко підбіг з телефоном на селфі-палиці і став питати у Тищенка: «Що там із кол-центрами". Тим часом Стефанчук вимагав від Гончаренка сісти на своє місце та знімати тік-токи в іншому місці.

Насамкінець підбіг депутат Радуцький.

Згодом Гончаренко повідомив, що Тищенко порвав йому штани і опублікував фото.

Нагадаємо, нещодавно Тищенко показав, як приборкував гучну вечірку ухилянтів у Києві.