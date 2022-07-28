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Нардеп Яценко обматюкав журналістку та спровокував скандал

Дар‘я Липська
Сьогодні, 12:13 glavcom.ua
Нардеп Яценко обматюкав журналістку та спровокував скандал
Яценко неодноразово потрапляв у скандали
фото з відкритих джерел

Депутат Верховної Ради грубо відповів журналістці, а згодом видалив свої коментарі

Позафракційний народний депутат Антон Яценко потрапив у новий скандал. Під дописом Уманської міської ради у Facebook Яценко влаштував перепалку із журналісткою Юлією Пустовою та вдався до відвертих образ. Після розголосу у соцмережах нардеп видалив свої коментарі із нецензурними словами, проте активістка зберегла скріншоти.  

Юлія Пустова розповіла, що Яценко наразі конфліктує із очільницею Умані Іриною Плетньовою. Тому він активно коментує та критикує її діяльність у соцмережах.

«Він весь час піарився на всіляких діях місцевої влади.... Не знаю, з якої причини, але зараз він в контрах з очільницею Умані. Відповідно, піаритись на тому, що робить місцева влада, більше не може», – розповіла «Главкому» активістка.

Юлія Пустова у коментарях до посту Уманської міської ради звернула увагу Яценка на те, що нардеп має виконувати свої обов'язки. Також вона висловила сподівання, що це має бути його остання каденція у Верховній Раді.

У відповідь на слова Пустової в коментарях на Facebook Антон Яценко коротко відповів: «Пнх пдрска». Згодом нардеп видалив свої образливі коментарі з-під допису. 

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Також Юлія Пустова показала скріншоти, де Яценко переписується із сином Плетньової. Із переписки видно рівень спілкування народного депутата. 

2 фото
На весь екран

Зазначимо, це не перший скандал, у який потрапляє Яценко. Раніше нардеп висловив неповагу до державного славня. Коли в Уманській міській раді заграв гімн України, присутній там Яценко демонстративно не встав та продовжував щось роздивлятися у смартфоні. Пізніше Яценко назвав виконання Державного Гімну «провокацією» (відео).

Антон Яценко – народний депутат України VI, VII, VIII та IX скликань. На Парламентських виборах в Україні 2012 р. балотувався по одномандатному виборчому округу № 200 (Черкаська область) від Партії регіонів. Член Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування. У травні 2021 року перейшов до фракції «Батьківщина», у березні 2022 покинув фракцію. 16 січня 2014, під час Євромайдану, голосував за пакет законів, які стали відомі як «Закони про диктатуру».
Теги: депутат новости Антон Яценко Верховна Рада скандал депутат

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