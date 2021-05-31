Скандальні Кива та Яценко в травні жодного разу не проголосували в Раді

Участь в 100% голосувань Ради взяли лише 10 народних депутатів

Комітет виборців України проаналізував показники участі народних депутатів у голосуваннях Верховної Ради в травні цього року. За даними, 21 народний депутат не проголосував жодного разу за місяць. Серед них Юрій Бойко («Опозиційна платформа За життя), Сергій Льовочкін (ОПЗЖ), Антон Яценко («Батьківщина»), Ренат Кузьмін (ОПЗЖ), Федір Христенко (ОПЗЖ), Сергій Ларін (ОПЗЖ), Ілля Кива (ОПЗЖ).

Були офіційно відсутні і, відповідно, не голосували Олександр Абдуллін («Батьківщина»), Костянтин Бондарєв («Батьківщина»), Вікторія Вагнєр («Слуга Народу»), Юлія Гришина («Слуга Народу»), Степан Івахів («За майбутнє»), Тарас Козак (ОПЗЖ), Олександр Куницький («Слуга Народу»), Віктор Медведчук (ОПЗЖ), Вадим Рабінович (ОПЗЖ), Юлія Світлична (позафракційна), Сергій Соболєв («Батьківщина»), Євгеній Шевченко («Слуга Народу»), Євген Яковенко (позафракційний).

Участь в 100% голосувань Ради взяли лише 10 народних депутатів.У травні найактивніше голосували депутати «Слуги Народу», «Європейської солідарності» й «Голосу». У середньому депутати «Слуги Народу» взяли участь у 85% голосувань, ЄС та Голосу – 81%. Депутати групи «Довіра» взяли участь у 73% голосувань. Депутати інших фракцій голосували (натискали «за», «проти» чи «утримався») значно рідше. Народні депутати «Батьківщини» взяли участь у 54 % голосувань, групи «За майбутнє» – 52%, «Опозиційної платформи За життя» – 33%.

«У порівнянні із попередніми місяцями, у травні кількість депутатів, які не голосували подвоїлася. Якщо в лютому жодного разу за місяць не голосувало 7 депутатів, а в березні-квітні – по 10 депутатів, то в травні – 21 депутат, що є антирекордом за останній час. Окремі парламенті фактично безвідповідально ставляться до своїх депутатських обов’язків, систематично ігноруючи голосування Верховної Ради», – заявив голова КВУ Олексій Кошель.

Усього в травні відбулося шість пленарних засідань Верховної Ради, під час яких було проведено 266 голосувань. Серед іншого народні депутати ухвалили Постанову ВР: «Про Звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо активізації зусиль зі зміцнення енергетичної безпеки України та Європи шляхом загального запровадження санкцій щодо будівництва газопроводу «Північний потік-2».

Нагадаємо, нардеп Яценко висловив неповагу до державного славня. Коли в Уманській міській раді заграв гімн України, присутній там Яценко демонстративно не встав та продовжував щось роздивлятися у смартфоні.

Раніше ми повідомляли, що народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива порівняв брифінг генпрокурора і глави СБУ про оголошення підозр у державній зраді його однопартійцям Віктору Медведчуку й Тарасу Козаку з «х*єм на паркані».

До слова, журналісти проаналізували дисертацію, яку захистив Кива, і виявили в ній «багато води» та підроблені супровідні документи.