«Купка психопатів». В Умані нардеп Яценко погрожує вчителям за мирний мітинг (відео)

Люди вимагали від Яценка пояснити освітню реформу в Умані

11 травня в Умані відбувся освітянський мітинг

В Умані вчителі влаштували мітинг щодо реалізації освітньої реформи в місті. Народний депутат України (обрали по округу № 200 Черкаської області) Антон Яценко пригрозив освітянам-протестувальникам звільненням. Про це повідомила журналістка Вікторія Мірошниченко на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Запис, що говорив нардеп вчителям після мирного мітингу! Хоче список учасників, щоби їх «убрать», бо вважає їх «психопатами с плакатами», – написала Мірошниченко.

Нагадаємо, 11 травня в Умані відбувся освітянський мітинг. На ньому виступали батьки та вчителі місцевих закладів освіти. Людей турбує те, що у школах №1 та №4 незабаром перестане існувати початкова школа. Також громадян хвилює питання реорганізації низки інших навчальних закладів в Умані. Люди звинувачують у цьому нардепа Яценка.

Нагадаємо, Міністерство освіти готується до запуску реформи «Нової української школи» у 5-9 класах. Проєкт розраховано провести протягом 2021-2027 років у три етапи. Реформа передбачає зміну цілей та основних завдань освіти, зокрема базової загальної середньої освіти, відповідно до сучасної освітньої парадигми і світових тенденцій розвитку національних освітніх систем.

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