Нардеп Яценко, який публічно продемонстрував зневагу до гімну, має бути позбавлений мандата

Нардеп Яценко офіційно складав присягу в якій обіцяв: «Присягаю додержуватися Конституції України та законів України…»

ЗНЕВАГА до державних символів – це, щонайменше, ПОЗБАВЛЕННЯ депутатського мандата!

Нещодавно на засіданні Уманської міської ради народний депутат Антон Яценко демонстративно й зневажливо проігнорував ДЕРЖАВНИЙ ГІМН УКРАЇНИ!

Нагадаю, як співавтор змін до статті 338. Наруга над державними символами Кримінального кодексу України, що:

«Публічна наруга над…державним Гімном України карається штрафом до п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до трьох років.»

Також нагадаю, що йдеться про дії НАРОДНОГО ДЕПУТАТА, який ОФІЦІЙНО складав присягу в якій обіцяв:

«ПРИСЯГАЮ додержуватися Конституції України та законів України…»

З огляду на це, вимагаю від Генерального прокурора України Ірини Венедіктової відкрити кримінальну справу щодо дій народного депутата Антона Яценка на підставі статті 338 Кримінального кодексу України.

Переконаний, що народний депутат, який ПУБЛЧНО демонструє ЗНЕВАГУ до ДЕРЖАВНОГО ГІМНУ УКРАЇНИ повинен бути, щонайменше, позбавлений депутатського МАНДАТА!

П.С. НАРУГА – це образливе ставлення, демонстрація зневаги, грубе знущання…

Джерело: блог Миколи Томенка

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