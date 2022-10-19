Навколо заяви Ізраїлю про ППО для України розгоряється скандал: деталі та думки 

Через нюанси перекладу слова ізраїльських політиків витлумачили не зовсім правильно

Напередодні Україна звернулася до Ізраїлю з проханням надати системи протиповітряної оборони на фоні масованих атак іранськими дронами. А сьогодні, 19 жовтня, з'явилося повідомлення, що міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц та лідер опозиції Беньямін Нетаньягу висловили небажання змінювати політику Ізраїлю щодо відмови від надсилання оборонного обладнання Україні. Про це повідомляло ізраїльське видання The Times оf Israel.

Ганц зазначив, що країна не продає та не передає зброю для ЗСУ, але водночас продовжує надавати Україні гуманітарну допомогу. Тим часом лідер ізраїльської опозиції Беньямін Нетаньяху сказав: «Що стосується зброї, завжди існує ймовірність – і це траплялося знову і знову – що зброя, яку ми постачаємо на одному полі бою, опиниться в руках іранців і буде використана проти нас», – сказав Нетаньяху. Він зазначив, що побоюється, що подібне може статися, якщо Ізраїль продасть зброю Україні, і що «обачлива» позиція коаліції щодо відмови від продажу зброї Україні є «важливою».

Колишній прем’єр-міністр також додав, що побоюється, що вторгнення Росії в Україну може стати потенційно всесвітнім ядерним конфліктом, що він назвав «порогом, який не переступали 77 років».

На ці заяви відреагував народний депутат України Олексій Гончаренко. Він зауважив, що слова політиків через тонкощі перекладу були витлумачені журналістами і перекладачами не зовсім правильно.

«Експерт Ігаль Левін дає правильний переклад фрази міністра оборони Ізраїлю: «Я хочу бути зрозумілим, ми не продавали зброю Україні, ми передавали їй гуманітарне та медичне спорядження, це має бути ясно. Але зброю ми не продавали». Також він сказав: «Ми можемо допомогти Україні «розумними» системами попередження про ракетний напад». Тепер порівняйте це з тим, що шириться мережею. Міністр говорить в минулому часі про надання Україні зброї. Тобто не виключаючи у майбутньому можливість поставки зброї», – наголосив Гончаренко.

Нардеп також зауважив: Україна має змінювати свою політику щодо Ізраїлю та Ірану.

«Хочу спитати всіх «коментаторів та стратегів»: скільки разів Україна підтримала Ізраїль? Скільки разів ми голосували проти Ірану в ООН? Скільки разів ми пропонували надати військову допомогу Ізраїлю? Це теж треба враховувати. Ми маємо змінити свою політику. І тоді інші країни будуть змінювати свою по відношенню до нас», – зауважив політик.

Крім того, народний депутат від «Слуги народу» Богдан Яременко пригадав, як Україна вела бізнес із терористичним Іраном.

«Ми збирались будувати Ірану ядерний реактор і дуже ображаємось по сьогодні, що американці не надто вже й щедро віддячили за відмову від цього наміру. Ми налагодили в Ірані випуск наших АН, де багато технологій придатні при створенні дронів і ракет. Ми мало коли задумувались, у що обернеться наше співробітництво з Іраном у сферах, які ми з усієї сили називали невійськовими.

Фінансові інтереси кількох директорів кількох заводів в Україні, які через міцне лобі в кабінетах президентських адміністрацій та уряду завжди уміли представити свої особисті інтереси та потреби своїх підприємств, як «єдину надію для порятунку і відродження вітчизняної промисловості та ВПК», завжди у нас були важливіші за будь-які міркування стратегічного характеру та політику, що базується на цінностях... Нам же здавалось, що Іран нам не загрожує і ніколи не буде», – нагадав Яременко.

Однак заробітки від торгівлі з Іраном та іншими режимами так і не дали відродити військово-промисловий комплекс, створити нові зразки озброєнь, БПЛА, ракети.

«Не можна озброювати головорізів і людожерів – непередбачувані авторитарні режими. Наша короткозорість і повертається до нас з Ірану і, на жаль, повернеться з Китаю. І напевно варто пам’ятати про власну участь у технічному та технологічному переозброєнні Ірану, коли ображаємось за щось на Ізраїль», – нагадав нардеп.

Нагадаємо, що напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна направить Ізраїлю офіційну ноту із проханням поставити системи протиповітряної оборони.

Як відомо, Ізраїль має технології та засоби для боротьби з іранськими дронами, які зараз російський ворог масово використовує проти України, і надання цих засобів дозволить зберегти життя українських жінок та дітей.