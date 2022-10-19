Головна Країна Політика
search button user button menu button

Навколо заяви Ізраїлю про ППО для України розгоряється скандал: деталі та думки 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Навколо заяви Ізраїлю про ППО для України розгоряється скандал: деталі та думки 
Україні варто переглянути свою політику щодо Ірану та Ізраїлю, вважають політики
фото з відкритих джерел

Через нюанси перекладу слова ізраїльських політиків витлумачили не зовсім правильно 

Напередодні Україна звернулася до Ізраїлю з проханням надати системи протиповітряної оборони на фоні масованих атак іранськими дронами. А сьогодні, 19 жовтня, з'явилося повідомлення, що міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц та лідер опозиції Беньямін Нетаньягу висловили небажання змінювати політику Ізраїлю щодо відмови від надсилання оборонного обладнання Україні. Про це повідомляло ізраїльське видання The Times оf Israel.

Ганц зазначив, що країна не продає та не передає зброю для ЗСУ, але водночас продовжує надавати Україні гуманітарну допомогу. Тим часом лідер ізраїльської опозиції Беньямін Нетаньяху сказав: «Що стосується зброї, завжди існує ймовірність – і це траплялося знову і знову – що зброя, яку ми постачаємо на одному полі бою, опиниться в руках іранців і буде використана проти нас», – сказав Нетаньяху. Він зазначив, що побоюється, що подібне може статися, якщо Ізраїль продасть зброю Україні, і що «обачлива» позиція коаліції щодо відмови від продажу зброї Україні є «важливою».

Колишній прем’єр-міністр також додав, що побоюється, що вторгнення Росії в Україну може стати потенційно всесвітнім ядерним конфліктом, що він назвав «порогом, який не переступали 77 років».

На ці заяви відреагував народний депутат України Олексій Гончаренко. Він зауважив, що слова політиків через тонкощі перекладу були витлумачені журналістами і перекладачами не зовсім правильно.

«Експерт Ігаль Левін дає правильний переклад фрази міністра оборони Ізраїлю: «Я хочу бути зрозумілим, ми не продавали зброю Україні, ми передавали їй гуманітарне та медичне спорядження, це має бути ясно. Але зброю ми не продавали». Також він сказав: «Ми можемо допомогти Україні «розумними» системами попередження про ракетний напад». Тепер порівняйте це з тим, що шириться мережею. Міністр говорить в минулому часі про надання Україні зброї. Тобто не виключаючи у майбутньому можливість поставки зброї», – наголосив Гончаренко. 

Нардеп також зауважив: Україна має змінювати свою політику щодо Ізраїлю та Ірану.

«Хочу спитати всіх «коментаторів та стратегів»: скільки разів Україна підтримала Ізраїль? Скільки разів ми голосували проти Ірану в ООН? Скільки разів ми пропонували надати військову допомогу Ізраїлю? Це теж треба враховувати. Ми маємо змінити свою політику. І тоді інші країни будуть змінювати свою по відношенню до нас», – зауважив політик.

Крім того, народний депутат від «Слуги народу» Богдан Яременко пригадав, як Україна вела бізнес із терористичним Іраном.

«Ми збирались будувати Ірану ядерний реактор і дуже ображаємось по сьогодні, що американці не надто вже й щедро віддячили за відмову від цього наміру. Ми налагодили в Ірані випуск наших АН, де багато технологій придатні при створенні дронів і ракет. Ми мало коли задумувались, у що обернеться наше співробітництво з Іраном у сферах, які ми з усієї сили називали невійськовими. 
Фінансові інтереси кількох директорів кількох заводів в Україні, які через міцне лобі в кабінетах президентських адміністрацій та уряду завжди уміли представити свої особисті інтереси та потреби своїх підприємств, як «єдину надію для порятунку і відродження вітчизняної промисловості та ВПК», завжди у нас були важливіші за будь-які міркування стратегічного характеру та політику, що базується на цінностях... Нам же здавалось, що Іран нам не загрожує і ніколи не буде», – нагадав Яременко.

Однак заробітки від торгівлі з Іраном та іншими режимами так і не дали відродити військово-промисловий комплекс, створити нові зразки озброєнь, БПЛА, ракети.  

«Не можна озброювати головорізів і людожерів – непередбачувані авторитарні режими. Наша короткозорість і повертається до нас з Ірану і, на жаль, повернеться з Китаю. І напевно варто пам’ятати про власну участь у технічному та технологічному переозброєнні Ірану, коли ображаємось за щось на Ізраїль», – нагадав нардеп. 

Навколо заяви Ізраїлю про ППО для України розгоряється скандал: деталі та думки  фото 1

Нагадаємо, що напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна направить Ізраїлю офіційну ноту із проханням поставити системи протиповітряної оборони. 

Як відомо, Ізраїль має технології та засоби для боротьби з іранськими дронами, які зараз російський ворог масово використовує проти України, і надання цих засобів дозволить зберегти життя українських жінок та дітей.

Читайте також: Як ізраїльська система ППО може допомогти Україні: роз'яснення експерта  
Теги: депутат зброя Ізраїль міністр напад скандал Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Одна батарея Kippat Barzel прикриває ділянку місцевості 150 км² 
Як ізраїльська система ППО може допомогти Україні: роз'яснення експерта 
Вчора, 17:52
Захист від іранських дронів: Україна терміново звернулася до Ізраїлю
Захист від іранських дронів: Україна терміново звернулася до Ізраїлю
Вчора, 17:10
Ізраїль повинен нейтралізувати іранські дрони
Боротьба з іранськими дронами-камікадзе: Україна закликає Ізраїль поділитись технологіями
16 жовтня, 19:55

Політика

Банкова прокоментувала оголошений Путіним воєнний стан на окупованих територіях
Банкова прокоментувала оголошений Путіним воєнний стан на окупованих територіях
Навколо заяви Ізраїлю про ППО для України розгоряється скандал: деталі та думки 
Навколо заяви Ізраїлю про ППО для України розгоряється скандал: деталі та думки 
Банкова відреагувала на евакуацію окупантів із Херсона
Банкова відреагувала на евакуацію окупантів із Херсона
Санкції за зброю для Росії. Верховна Рада ухвалила постанову щодо Ірану
Санкції за зброю для Росії. Верховна Рада ухвалила постанову щодо Ірану
Парламент змінив процедуру оформлення оренди земельних ділянок
Парламент змінив процедуру оформлення оренди земельних ділянок
Зеленський звільнив посла у Казахстані, який оскандалився заявою про вбивство росіян
Зеленський звільнив посла у Казахстані, який оскандалився заявою про вбивство росіян

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
101K
Влада блокує вихід парафій з Московського патріархату. ПЦУ звернулась до Зеленського
78K
Навіщо Кремлю так зване «припинення мобілізації»: пояснення ексдепутата Держдуми 
64K
Скандал на Закарпатті: труну з тілом героя не пустили у церкву УПЦ (МП) 
56K
Аналітики ISW назвали справжню мету мобілізації в Білорусі
27K
Мовна політика в Казахстані. Токаєв дав чітке послання Путіну
24K
Проросійські журналісти в етері телемарафону. «Слуга» Безугла звернулася до СБУ

Новини

За добу авіація ЗСУ вдарила по 16 базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:17
Аналітики ISW назвали справжню мету мобілізації в Білорусі
Сьогодні, 06:21
За добу ЗСУ відбили сім атак окупантів на Харківщині та Донеччині – Генштаб
Вчора, 07:04
Атака дронів на Україну. ISW назвав мету Росії
Вчора, 06:33
Італія надала Україні новий пакет військової допомоги
Вчора, 00:45
За добу ЗСУ відбили дев’ять ворожих атак на Донеччині – Генштаб
17 жовтня, 07:11

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту