«Слуга народу» пригадав, як Україна вела бізнес із терористичним Іраном

Богдан Яременко: «Ми мало коли задумувались, у що обернеться наше співробітництво з Іраном у сферах, які ми з усієї сили називали невійськовими»

Народний депутат від «Слуги народу» Богдан Яременко нагадав, що свого часу Україна співпрацювала з Іраном у оборонній сфері, таким чином допомагаючи цій державі озброїтися.

«Ми збирались будувати Ірану ядерний реактор і дуже ображаємось по сьогодні, що американці не надто вже й щедро віддячили за відмову від цього наміру. Ми налагодили в Ірані випуск наших АН-ів – де багато технологій придатні при створенні дронів і ракет. Ми мало коли задумувались, у що обернеться наше співробітництво з Іраном у сферах, які ми з усієї сили називали невійськовими», – написав нардеп.

Яременко наголосив, що Україна не вбачала військової загрози в Ірані.

«Фінансові інтереси кількох директорів кількох заводів в Україні, які через міцне лобі в кабінетах президентських адміністрацій та уряду завжди уміли представити свої особисті інтереси та потреби своїх підприємств, як «єдину надію для порятунку і відродження вітчизняної промисловості та ВПК», завжди у нас були важливіші за будь-які міркування стратегічного характеру та політику, що базується на цінностях. Ну, звісно – це ж «американці і європейці просто хотіли розвалити нашу промисловість, щоб зробити Україну аграрною державою». Нам же здавалось, що Іран нам не загрожує і ніколи не буде», – зазначив він.

Нардеп зауважив, що зараз Україна пожинає плоди своєї «короткозорості» щодо Ірану.

«Але заробітки від торгівлі з Іраном та іншими режимами так і не дали відродити ВПК (та й чи збирався хтось це робити?), створити нові зразки озброєнь, БПЛА, ракети. Не можна озброювати головорізів і людожерів – непередбачувані авторитарні режими. Наша короткозорість і повертається до нас з Ірану і, на жаль, повернеться з Китаю. І напевно варто пам’ятати про власну участь у технічному та технологічному переозброєнні Ірану, коли ображаємось за щось на Ізраїль», – підсумував Яременко.

Нагадаємо, представник іранського МЗС Насер Канаані, намагаючись зняти з себе будь-яку відповідальність за теракти проти України, заявив, що Іран не постачає Росії дронів, а інформація про військову підтримку кремлівського режиму нібито має політичні амбіції і поширюється західними джерелами.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз шукає конкретні докази будь-якої участі Ірану у війні Росії проти України.

Як відомо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи. Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. Згодом стало відомо про влучання по житловому будинку. Вже відомо про трьох загиблих.

Крім того, сьогодні вранці російські терористи вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях. Зокрема зафіксовано п'ять ударів дронами у Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині. Сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атаки.