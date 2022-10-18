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Як ізраїльська система ППО може допомогти Україні: роз'яснення експерта 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Як ізраїльська система ППО може допомогти Україні: роз'яснення експерта 
Одна батарея Kippat Barzel прикриває ділянку місцевості 150 км² 
фото з відкритих джерел

Щоб закрити небо, Уккраїні потрібно $1 млрд 

Україна сьогодні, 18 жовтня, офіційно попросить Ізраїль невідкладно направити системи протиповітряної оборони. Таке рішення прийнято на тлі передачі Іраном дронів-камікадзе для Росії. Чим будуть корисні ізраїльські системи для українців, пояснив військовий експерт Віктор Кевлюк на своїй сторінці у Facebook.

«Якщо ми говоримо про систему Kippat Barzel («Залізне небо», Iron Dome), то в контексті війни в Україні ця система, безумовно, є цікавою та може бути ефективно застосована для прикриття українських міст. Одна батарея Kippat Barzel прикриває ділянку місцевості 150 км². Найцікавішими для російських ракетників, судячи з обстрілів, є обласні центри, котрі мають такі площі: Київ – 847 км², Дніпро – 415 км², Харків – 350 км², Запоріжжя – 331 км², Миколаїв – 260 км², Одеса – 162 км², Львів – 148 км², Суми – 95 км², Чернігів – 79 км², Рівне – 63 км², Житомир – 61 км². Тобто кожен з цих населених пунктів може бути прикритий однією-трьома батареями, тобто Україна може потребувати 18-20 батарей Kippat Barzel, – пояснив експерт.

Ціна питання – майже $1 млрд. Таких грошей не може виділити ні Україна, ні її союзники.  

Однак є й не зовсім хороші новини: невідомо, як покаже себе Kippat Barzel у боротьбі з крилатими, квазібалістичними ракетами, БПЛА різних типів, літаками, що атакують із висот більше 10 км, адже потенціали терористичних організацій неспівставні з потенціалом держави-терориста. 

Нагадаємо, на думку МЗС України, якщо політика Ізраїлю полягає у протидії Ірану, то зараз саме час відкрито підтримувати Україну.

За словами керівника головного управління розвідки Міноборони генерал-майора Кирила Буданова, Росія замовила декілька партій дронів-камікадзе в Ірану для атак на Україну. 

Додамо, що міністр Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном.

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Теги: Facebook Дніпро Житомир Запоріжжя Ізраїль Львів Миколаїв Одеса Рівне Україна Харків Чернігів

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