Захист від іранських дронів: Україна терміново звернулася до Ізраїлю

Кулеба: «Іран – це червона лінія для Ізраїлю»

Україна сьогодні, 18 жовтня, офіційно попросить Ізраїль невідкладно направити системи ППО на тлі передачі Іраном дронів-камікадзе для Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу.

«Сьогодні Україна надішле офіційну ноту уряду Ізраїлю з проханням невідкладно надати Україні системи протиповітряної оборони та започаткувати якісне співробітництво щодо отримання Україною відповідних технологій», – зазначив Кулеба.

За словами Кулеби, він також уже звернувся до країн Євросоюзу та США з відповідним проханням про системи ППО.

«Ми не бачимо жодних об'єктивних причин, чому це не повинно відбуватися (співпраця з Ізраїлем у сфері ППО – ред.), але це не відбувається. Іран – це червона лінія для Ізраїлю. І коли Іран став співучасником злочину агресії проти України, я думаю, хтось в Ізраїлі, хто ще має якісь коливання щодо допомоги України, ці коливання мають розвіятися. Ми працюватимемо над цим з ізраїльськими партнерами», – наголосив Кулеба.

Міністр додав, що якщо політика Ізраїлю полягає у протидії Ірану, то зараз саме час відкрито підтримувати Україну.

Нагадаємо, за словами керівника головного управління розвідки Міноборони генерал-майора Кирила Буданова, Росія замовила декілька партій дронів-камікадзе в Ірану для атак на Україну.

Додамо, що міністр Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном.