Найстаріша парламентська партія України відзначає День народження

Партія «Батьківщина» святкує день народження, майже увесь час її очолює Юлія Тимошенко

«Батьківщина» представлена у Верховній Раді з 2002 року

Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» святкує 23-ю річницю з дня народження. Про це йдеться у повідомленні лідерки партії Юлії Тимошенко.

«Для української політичної традиції це – неймовірно довго. В астрономії, у подібних випадках, оперують поняттями «світлових років», – наголосила Тимошенко.

Вона нагадала, що багато членів «Батьківщини» зараз беруть участь у обороні України від російських загарбників: «Сьогодні багато наших однопартійців, побратимів і посестер – на фронті, боронять Україну від ворога. Тисячі наших соратників працюють волонтерами, допомагають нашим воїнам, відновлюють зруйноване, гоять рани країни».

Юлія Тимошенко визнала, що шлях України не легкий, але «правильний і праведний».

«Наша Батьківщина переживає нині непрості часи. Але це – великі часи. Це доба великих, не дрібних людей. Це – наша доба!» – заявила лідерка «Батьківщини».

Тимошенко побажала на день народження партії, яку вона очолює, лише одного – перемоги України.

Нагадаємо, ВО «Батьківщина» була створена 9 липня 1999 року, зареєстрована у Мін’юсті партія була 16 вересня.

Юлія Тимошенко очолює «Батьківщину» з 18 грудня того ж року.

Уперше представники «Батьківщини» потрапили до Верховної Ради на виборах-2002 у складі Блоку Юлії Тимошенко, склавши основу цього політблоку.