Тимошенко здивувала позицією щодо Стамбульської конвенції (відео)

Юлія Тимошенко заявила, що Стамбульська конвенція це документ «не про боротьбу з домашнім насильством»

Юлія Тимошенко переконана, що Стамбульська конвенція може зруйнувати «традиційні сімейні цінності українців»

Лідерка ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко пояснила, чому вона та представники її партії у парламенті не голосували за ратифікацію Стамбульської конвенції. Про це політикиня заявила у своєму відеозверненні.

Тимошенко заявила, що попри красиву назву документа – Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами – сама конвенція «зовсім про інше».

«Це не боротьба з домашнім насильством, і це не встановлення рівності між чоловіками та жінками, це звичайна маніпуляція задля запровадження цією конвенцією у нашій країні ідеології ґендера. Ключове слово «ґендер». Автори філософії ґендера вважають, що більше не може бути поділу людства лише на чоловіків і жінок за фізіологічними ознаками. Вони пропонують тепер ділити людство на кілька ґендерів, які можуть зовсім не відповідати біологічній статі людини», – заявила Тимошенко.

Лідерка «Батьківщини» переконана, що після ратифікації та впровадження положень конвенції у наше законодавство кожній дитині в процесі виховання та отримання освіти нібито доведеться обирати для себе «той самий ґендер».

«Ґендер ділить людей не за статевими відмінностями, а за набором соціально рольових самовизначень – так званих фемінності і маскулінності», – наголосила вона.

Тимошенко переконана, що ґендери «руйнуватимуть дитячу психіку, спотворюватимуть процес виховання та знищуватимуть сімейні цінності українців».

Як відомо, Стамбульська конвенція або Конвенція Ради Європи про попередження і боротьбу з насильством щодо жінок і домашнього насильства – міжнародна угода, уперше підписана в 2011 році. Туреччина стала першою країною, яка ратифікувала цей документ. Після неї Конвенцію підписали ще 33 країни. Як відомо, у 2021 році Туреччина вийшла з конвенції Ради Європи про запобігання та протидію насильству проти жінок та домашньому насильству.

Україна брала участь у підготовці Стамбульської конвенції проти насильства, проте Верховна Рада тривалий час її не ратифікувала. Проти ратифікації виступають Всеукраїнська рада церков та деякі народні депутати, стверджуючи, що конвенція «нав'язує гендерну ідеологію».

16 червня Всеукраїнська Рада Церков і Релігійних Організацій на своєму сайті опублікувала заяву, де закликає Верховну раду зняти з розгляду питання про ратифікацію Стамбульської конвенції — щоб запобігти «ескалації напруженості та розколу українського суспільства».

Релігійні діячі наголосили, що Стамбульська конвенція запроваджує поняття «гендер» як ідеологічний концепт самоідентифікації людини. Рада Церков закликала розвивати натомість українське законодавство, щоб протидіяти домашньому насильству, насильству проти жінок за прикладом інших країн Європи, які відмовилися від ратифікації Стамбульської конвенції.

Понад 50 українських громадських організацій об’єдналися в коаліцію «За Стамбульську конвенцію» із закликом до президента Зеленського та Верховної Ради ратифікувати цей міжнародний документ.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України ратифікувала Стамбульську конвенцію. Законопроєкт про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання домашньому насильству, відомої також як Стамбульська конвенція, вніс до парламенту президент Володимир Зеленський.