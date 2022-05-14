«Батьківщина» у Київраді вигнала депутата: стали відомі подробиці

Хто зайде у Київраду замість Михайла Ковальчука, «Батьківщина» поки не оголошує

Статус народного обранця Михайло Ковальчук втратив через свої висловлювання у соцмережах

У Київраді вперше застосували імперативний мандат – свого депутата Михайла Ковальчука відкликала «Батьківщина». Приводом для цього стали його дивні висловлювання про мобілізацію.

Про процедуру відкликання «Главкому» розповів голова фракції «Батьківщина» у Київській міські раді Денис Москаль. Він зауважив, що процес відбувався під моніторингом територіальної виборчої комісії та відповідно до чинного законодавства. Крім того, нагадав, що у Київраду Ковальчук пройшов за списком.

«Михайла Ковальчука зі своїх лав виключили фракція «Батьківщини» в Київраді, а також Київська міська партійна організація. Крім того, рішенням політбюро – це вищий керівний орган партії – його було позбавлено мандата», – сказав Денис Москаль.

Статус народного обранця Михайло Ковальчук втратив через свої висловлювання у соцмережах. Вони суперечили статуту і офіційній позиції партії, кажуть у «Батьківщині». На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну тепер уже ексдепутат розмістив інформацію про те, що війна офіційно не оголошена, тому мобілізація не має юридичної сили.

Хто зайде у Київраду замість Михайла Ковальчука, керівник «Батьківщини» сказати відмовився. Зауважив лише, що це, очевидно, буде наступна у передвиборчому списку партії людина.

«Прізвище поки зарано називати. Дочекаймося завершення всіх процедур. Думаю, їх вдасться закінчити протягом місяця. Аби довести до фіналу процес, необхідно зібрати ТВК, щоб у неї був кворум. Це складно, адже у нас воєнний стан», – сказав Денис Москаль.

Нагадаємо, раніше депутат Київради від партії «Батьківщина» Михайло Ковальчук не потрапив на літак компанії Lufthansa. Працівники летовища та перевізника відмовилися реєструвати чоловіка на рейс через те, що він був без маски та сертифікату про вакцинацію. Ковальчук пояснив свою категоричну позицію.