«Батьківщина» вимагає, аби держава під час війни продовжувала фінансувати партії

Соратник Тимошенко нагадав, що держфінансування партій – єдиний запобіжник від корупції і утримування партій олігархами

Партія «Батьківщина» виступила проти призупинення державного фінансування парламентських партій під час війни. Про це йдеться у статті «Главкому» «Депутати провалили тест на волонтерство».

Заступник голови фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв нагадав, що монобільшість завжди займала позицію, що держфінансування партій – єдиний запобіжник від корупції і утримування партій олігархами, також таке фінансування є вимогою Євросоюзу та одним з пунктів нашої Асоціації з ЄС.

«Позиція нашої фракції також є незмінною. Мені здається, що вони не там шукають гроші. Хай пошукають там, де на державних посадах люди чомусь отримують мільйонні зарплати. А позбавити партії грошей – це найлегше, щоб знову зробити їх залежними від олігархічних груп. І про ці тіньові доходи (які політики отримуватимуть від олігархів – «Главком») ніхто не буде звітувати», – наголосив соратник Юлії Тимошенко.

Соболєв також нагадав, що партії не отримали жодних виплат за другий квартал цього року, але політик сподівається, що ці кошти будуть відшкодовані, «коли настануть кращі часи».

«Грошей за другий квартал, дійсно, ніхто не отримав, але ж всі розуміють, в якій ситуації зараз держава, і не здіймають ґвалт з цього приводу. Але ж настануть кращі часи, коли все це буде відшкодовано», – сказав він.

Як відомо, парламентські партії мали отримати цього року рекордну суму за всі роки існування цієї норми (вона була запроваджена ще за минулої каденції Ради) – майже 886 млн грн. Чим більша фракція партії – тим більше грошей вона отримує.

Нагадаємо, 31 травня парламент ухвалив законопроєкт №7413 щодо внесення змін до держбюджету. Депутати проголосували за те, аби збільшити видатки майже на 300 млрд грн, з яких левова частина призначається на безпеку та оборону, а також виділяються додаткові кошти на програму «єПідтримка».

В уряді одним з джерел для цих додаткових видатків вважали можливе скасування держфінансування парламентських партій. Його можна було б «урізати» до кінця року. Перший квартал вже був профінансований, а от починаючи з другого, як пропонувалося в проєкті про зміни до держбюджету, фінансування зупинялося.

Задля збільшення фінансування Збройних сил України депутатам пропонувалось скоротити бюджетні видатки на політичні партії в розмірі 601,5 млн грн. Однак цю норму більшість депутатів «Слуги народу» в бюджетному комітеті не підтримала, залишивши державне фінансування політичних партій. На засіданні бюджетного комітету 30 травня цей пункт з проголосованого в результаті тексту зник, його просто прибрали.

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