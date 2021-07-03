Найвпливовіші нардепи у Раді: хто ініціював найбільше законів

Олександр Корнієнко, відомий своїм висловлюванням «баба робоча, як корабельна сосна», став найвливовішим нардепом серед ініціаторів законів

Олександр Корнієнко, відомий своїм висловлюванням «баба робоча, як корабельна сосна», став найвливовішим нардепом серед ініціаторів законів

У Парламенті є тріо обранців, із якими найкраще співпрацювати, якщо йдеться про протягування законопроєктів

Найвпливовішими нардепами серед ініціаторів законів стало тріо із фракції «Слуги народу» – голови комітетів Галина Третьякова і Андрій Клочко, а також голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко. Про це ідеться у інформації руху «Чесно».

Найчастіше – до 21 разу – разом ініціювали закони нардепи медичного комітету і комітету з питань державної влади і місцевого управління.

Це було визначено на основі мережевої аналітики, а також інструменту «Групи інтересів», або як нардепи подавали разом закони.

Голова комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, голова комітету державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко, а також голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко, який також є головою підкомітету в комітеті місцевого самоврядування, набрали найбільші міри центральності – за рівнем (сумарною кількістю зв'язків), посередництвом або розташуванням на шляхах, центральною близькістю та популярністю, або центральністю за ейгенвектором.

Із переліченим тріо народних депутатів найкраще співпрацювати, якщо йдеться про протягування законопроєктів. У них найбільше контактів і впливу серед усіх народних депутатів.

На графіці нижче ви можете побачити ілюстративне зображення мережі законотворців із зазначенням найвпливовіших народних депутатів за чотирма критеріями міри центральності.

Найчастіше співпрацювали між собою нардепи медичного комітету і комітету з питань місцевого самоврядування – вони мають 21 спільно поданий закон.

Серед представників медкомітету найтісніші зв'язки мають «слуги» Оксана Дмитрієва, Михайло Радуцький і Максим Перебийніс, Вікторія Вагнєр і Лада Булах (20 зв'язків).

21 поданий разом закон мають нардепи комітету з питань місцевого управління Віталій Безгін і Олена Шуляк.

Раніше виключений зі «Слуги народу» народний депутат Євген Шевченко потрапив у черговий скандал: політик перекрив виїзд для авто біля будівлі Верховної Ради, а після цього нахамив співробітниці Апарату парламенту Любові Богдановій.

Також «Слуга» Камельчук танцював у Червонограді, де шахтарям не платять гроші.