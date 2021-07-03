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    Найвпливовіші нардепи у Раді: хто ініціював найбільше законів

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    Олександр Корнієнко, відомий своїм висловлюванням &laquo;баба робоча, як корабельна сосна&raquo;, став найвливовішим нардепом серед ініціаторів законів - Найвпливовіші нардепи у Раді: хто ініціював найбільше законів
    Олександр Корнієнко, відомий своїм висловлюванням «баба робоча, як корабельна сосна», став найвливовішим нардепом серед ініціаторів законів
    Фото: racurs.uа

    У Парламенті є тріо обранців, із якими найкраще співпрацювати, якщо йдеться про протягування законопроєктів

    Найвпливовішими нардепами серед ініціаторів законів стало тріо із фракції «Слуги народу» – голови комітетів Галина Третьякова і Андрій Клочко, а також голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко. Про це ідеться у інформації руху «Чесно».

    Найчастіше – до 21 разу – разом ініціювали закони нардепи медичного комітету і комітету з питань державної влади і місцевого управління.

    Це було визначено на основі мережевої аналітики, а також інструменту «Групи інтересів», або як нардепи подавали разом закони.

    Голова комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, голова комітету державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко, а також голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко, який також є головою підкомітету в комітеті місцевого самоврядування, набрали найбільші міри центральності – за рівнем (сумарною кількістю зв'язків), посередництвом або розташуванням на шляхах, центральною близькістю та популярністю, або центральністю за ейгенвектором.

    Із переліченим тріо народних депутатів найкраще співпрацювати, якщо йдеться про протягування законопроєктів. У них найбільше контактів і впливу серед усіх народних депутатів.

    На графіці нижче ви можете побачити ілюстративне зображення мережі законотворців із зазначенням найвпливовіших народних депутатів за чотирма критеріями міри центральності.

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    Найвпливовіші нардепи у Раді: хто ініціював найбільше законів
    Найвпливовіші нардепи у Раді: хто ініціював найбільше законів
    Найвпливовіші нардепи у Раді: хто ініціював найбільше законів
    Найвпливовіші нардепи у Раді: хто ініціював найбільше законів
    Фото: chesno.org

    Найчастіше співпрацювали між собою нардепи медичного комітету і комітету з питань місцевого самоврядування – вони мають 21 спільно поданий закон.

    Серед представників медкомітету найтісніші зв'язки мають «слуги» Оксана Дмитрієва, Михайло Радуцький і Максим Перебийніс, Вікторія Вагнєр і Лада Булах (20 зв'язків).

    21 поданий разом закон мають нардепи комітету з питань місцевого управління Віталій Безгін і Олена Шуляк.

    Раніше виключений зі «Слуги народу» народний депутат Євген Шевченко потрапив у черговий скандал: політик перекрив виїзд для авто біля будівлі Верховної Ради, а після цього нахамив співробітниці Апарату парламенту Любові Богдановій.

    Також «Слуга» Камельчук танцював у Червонограді, де шахтарям не платять гроші.

    Теги: депутат гроші закон партії скандал самоврядування Олександр Корнієнко Євген Шевченко Галина Третьякова Вікторія Вагнєр Михайло Радуцький Лада
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    Найвпливовіші нардепи у Раді: хто ініціював найбільше законів