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    В Україні може з'явитися новий держфонд: подробиці

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    <span>У Раді запропонували створити Державний фонд підтримки медицини, спорту і культури</span> - В Україні може з'явитися новий держфонд: подробиці
    У Раді запропонували створити Державний фонд підтримки медицини, спорту і культури

    Комітет Верховної ради з питань молоді та спорту рекомендує ВР прийняти за основу відповідний законопроект №3899

    В Україні може з'явитися Державний фонд підтримки медицини, спорту і культури. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Ради.

    Даний проект пропонує направити кошти, отримані від легалізації грального бізнесу, на соціальні цілі. Зокрема, закон передбачає:

    • створення Державного фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури і науки в складі спецфонду держбюджету;
    • направлення відрахувань щорічних ліцензійних платежів на діяльність у сфері грального бізнесу в цей фонд;
    • направлення 50% платежів за ліцензії на діяльність з організації та проведення азартних ігор в казино і на ігрових столах, а також 100% платежів за ліцензії на букмекерські пункти до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням грального закладу.

    «Члени комітету ухвалили рішення рекомендувати Верховній раді прийняти за основу законопроект №3899 з пропозиціями комітету, а проект № 3899-1 відправити суб'єктам законодавчої ініціативи на доопрацювання», – зазначено в повідомленні.

    Нагадаємо, що Зеленський підписав закон про гральний бізнес.

    Як повідомлялося, очікувані надходження від грального бізнесу до бюджету до кінця 2020 року - близько 7 млрд грн.

    закон самоврядування
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