Вільногірський гірничо-металургійний комбінат зупинив виробництво, робітникам загрожує простій



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Вільногірський гірничо-металургійний комбінат зупинив виробництво на невизначений час

Через припинення відвантажень вже в червні збитки підприємства за невиконаними контрактами сягнуть 6 млн доларів

Вільногірський гірничо-металургійний комбінат (ВГМК), що входить в Об'єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК), зупинив виробництво на невизначений час. Про це йдеться в повідомленні держкомпанії ОГХК.

Згідно з повідомленням, ситуація викликана наказом керівництва ОГХК №65 від 16 травня 2020 про зупинку відвантаження готової продукції кінцевим споживачам.

У підсумку це призвело до критичного накопичення готової продукції та затовареністю складів рутиловим, цирконієвих і дистен-сілліманітовим концентратами.

Через критичну ситуацію, керівництво ВГМК змушене було повністю зупинити виробництво всіх видів продукції і видобуток вихідної сировини

Станом на 3 червня ВГМК виконував тільки розкривні роботи (відкриті гірничі роботи з виймання та переміщення порід, - ред), але вони теж на межі повної зупинки.

За підрахунками фахівців ВГМК, через припинення відвантажень, вже в червні дефіцит обігових коштів на підприємстві може скласти 450 млн гривень, а збитки за невиконаними контрактами - 6 млн доларів.

Загальні збитки ВГМК та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату (ІГЗК), який зараз працює «на склад» прогнозуються на рівні 36 млн гривень в червні.

ВГМК акцентує увагу, що через ситуацію, що склалася, місцеві і держбюджет недоотримають від комбінатів податки. Крім цього, через зупинку відвантаження, склалася незрозуміла ситуація з перспективою виплати зарплат співробітникам. Їх потрібно відправляти в простий, рішення центральної компанії на цей рахунок немає.

Нових контрактів на продаж концентратів чинне керівництво «Об’єднаної гірничо-хімічної компанії» не укладало і центральний офіс не дає роз'яснень щодо подальших дій комбінатів.

Глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко пообіцяв профспілкам, що заробітна плата буде виплачена працівникам ВГМК та ІГЗК в повному обсязі, однак, не відповів за рахунок яких коштів під час зупинки виробництва будуть здійснюватися виплати.

Як повідомлялося, з 8 квітня ОГХК керує в статусі в.о. голови правління Пітер Девіс.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що државна «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», приватизація якої повинна була відбутися влітку цього року, втратила оперативний контроль над виробництвом.