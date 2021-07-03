«Підманули Галю». «Слуга» Камельчук танцював у Червонограді, де шахтарям не платять гроші (відео)
Із початку року на підприємстві «Львіввугілля» звільнилися 200 працівників
Складна ситуація із виплатою заробітної плати склалася на підприємстві «Львіввугілля». Так, керівництво прозвітувало, що заборгованість за січень 2021 року погашена на 100%. Шахтарі ж при цьому отримали від 24 до 156 гривень. Про це повідомляє видання «Ехо Червонограда».
«Ситуація із заробітною платою працівників ДП Львіввугілля зовсім не в’яжеться з гаслом Президента Зеленського – «Повертайся і залишайся». Від початку року на підприємстві мінус 200 працівників. І схоже, наразі ніхто не збирається створювати для гірників альтернативу», – ідеться у публікації.
Хто міг би вплинути на ситуацію, то це нардеп від 124 округу, представник більшості у парламенті, член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування причин збитковості підприємств вугільно-промислового комплексу Юрій Камельчук. Він приїздив у Червоноград, однак, замість перейматися проблемами, взяв участь у святкуванні дня міста. Депутат, зокрема, заспівав зі сцени пісню «Підманули Галю», пише видання.
Камельчук на Дні міста#червоноград #андріана #камельчук pic.twitter.com/IhUV5v5Jij— Ехо Червонограда (@echo80100) July 2, 2021
Як відомо, нардеп від «Слуги народу» Юрій Камельчук, який раніше робив заяви про те, що коронавірусна інфекція – «вигадана», виступив у ПАРЄ на тему Covid-паспортів та сертифікатів.
Також Юрій Камельчук поскандалив із блогерами програми «Зупини лося» через порушення правил парковки під Верховною Радою.
Зазначимо, Юрій Камельчук влаштував скандал у кулуарах з’їзду партії через неправильний бейджик. Пізніше він повідомив, що непорозуміння вичерпане.
Раніше Юрій Камельчук та народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич мало не побилися в прямому ефірі програми на телеканалі «Україна 24».