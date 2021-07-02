Опальний нардеп став «героєм паркування»: кидався на жінку та фотографував авто

Євген Шевченко, якого виключили зі «Слуги народу», не вперше потрапляє у скандал

Євген Шевченко перекрив виїзд для авто біля будівлі Верховної Ради, а після цього нахамив співробітниці Апарату парламенту

Виключений зі «Слуги народу» народний депутат Євген Шевченко потрапив у черговий скандал: політик перекрив виїзд для авто біля будівлі Верховної Ради, а після цього нахамив співробітниці Апарату парламенту Любові Богдановій.

Як розповіла жінка в Instagram, нардеп припаркувався біля будівлі Ради в недозволеному місці і перекрив виїзд для інших авто.

Богданова попросила Шевченка прибрати авто, через яке вона не могла виїхати, але отримала лише порцію агресії та хамство. При цьому політик кілька разів повторив, що він народний депутат, а дівчина – ніхто.

«Він разів п'ять це повторив, потім взагалі почав на мене кидатися, фоткав навіщось мою машину та спеціально не від'їжджав хвилин п'ять. Чесно, я таких жлобів ще не бачила, досі шокована», – розповіла Богданова.

До слова, нещодавно білоруська журналістка в ефірі посварилася з нардепом Шевченком: «Хотіла плюнути вам в обличчя».

Нагадаємо, депутат Євгеній Шевченко дивним чином відреагував в своєму Facebook на повідомлення про посадку у Білорусі літака, що прямував до Вільнюса, та арешту опозиціонера Романа Протасевича, що перебував на його борту. Через декілька годин після того, як стало відомо про цей інцидент, народний депутат розмістив фото своєї зустрічі з головою Білорусі. «Бацька вам не Янукович», – підписав він фото.

Раніше, як писав «Главком», нардеп Євгеній Шевченко їздив на зустріч до невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка в Палац Незалежності в Мінську. Зустріч відбулася у кабінеті білоруського президента. Вітаючись, Лукашенко сказав, що йому приємно познайомитися з нардепом: «Виявляється, є в Україні ще люди, які поважають білорусів». На що Шевченко відповів, що йому велика честь познайомитися, і він про це давно мріяв.

24 травня депутата Євген Шевченко, який підтримував дії Олександра Лукашенка, виключили з фракції «Слуга народу».