НАЗК: Глава Державної регуляторної служби Кучер не задекларував біткоїни на 13 млн грн

НАБУ та Нацполіція відкрили дві справи проти Кучера

Кримінальною справою займаються НАБУ та Нацполіція

Національне антикорупційне бюро та Національна поліція розслідують два кримінальні провадження про декларування недостовірних даних головою Державної регуляторної служби, колишнім головою Харківської ОДА Олексієм Кучером.

Про це Українським Новинам повідомив голова НАЗК Олександр Новіков.

«За Кучером відкрито два кримінальні провадження», – повідомив він.

За його словами, справи відкриті НАБУ та Нацполіцією за матеріалами НАЗК, які стосуються декларування недостовірних даних на більш ніж 13 млн. гривень.

Новіков уточнив, що йдеться про біткоїни (криптовалюту) Кучера.

Глава НАЗК не уточнив, за якими статтями розслідуються справи, однак зазначив, що за одним і тим самим епізодом. Матеріали щодо декларації Кучера НАЗК направило як до НАБУ, так і до Нацполу.

Нагадаємо, у жовтні Кабінет Міністрів перепризначив головою Державної регуляторної служби Олексія Кучера.

6 вересня Нацагентство з питань запобігання корупції повідомило, що голова Держрегуляторної служби Олексій Кучер підозрюється у недостовірному декларуванні.