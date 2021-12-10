Портнов – одна з ключових фігур у системі влади Зеленського

Санкції щодо Портнова – це грізне попередження для офісу президента

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В день борьбы с коррупцией, мне прислали бутылку хорошего вина, и оказалось, что действительно есть повод ее открыть.

США ввели санкции против Андрея Портнова – одной из ключевых фигур в системе власти Владимира Зеленского, которого называют вероятным «смотрящим» за судебной системой, «смотрящим» за Державным бюро расследований, и ближайшим партнером замглавы офиса президента Олега Татарова. Портнов является известным противником влияния США в Украине, и пользуется поддержкой пророссийских медиа.

Причина санкций очевидна, глава посольства США в Украине Кристина Квин анонсировала санкции и призвала украинские власти назначить Специального антикоррупционного прокурора до конца года. Санкции введены за коррупцию – а к какой коррупции причастен Портнов, который формально не занимает никаких государственных должностей? Очевидно, это то, что ранее заявляли у нас в медиа в политике, что он может быть причастен к системе коррупции в украинских судах, заказным делам в ДБР, срыву конкурса в Специальную антикоррупционную прокуратуру, противодействию НАБУ, и другим схемам офиса президента. В США не сомневаются в роли Портнова – санкции наложены за коррупцию.

США сделали это, потому что СНБО Зеленского санкции против Портнова ввести не посмеет – ведь все манипуляции с украинским правосудием осуществляются, как мы понимаем, по заказу самого президента и его офиса. И сам Зеленский покрывает эту схему, блокирует рассмотрение законопроекта по ликвидации ОАСК, хотя это предусмотрено и меморандумом с МВФ и декларацией с президентом США Байденом от 30 августа.

Именно из-за неудовольствия действиями офиса президента Байден не звонил Зеленскому перед переговорами с Путиным, и говорил с президентом Украины в 19.30 – через два часа после объявления санкций по Портнову. Санкции также введены и по главе Конституционного суда Тупицкому, к назначению которого которого главой КСУ в 2019-м, согласно записям НАБУ, также мог иметь отношение Портнов.

Санкции по Портнову – это грозное предупреждение для офиса президента. Если вы не прекратите нарушать обязательства, врать и мешать антикоррупционной реформе, судебной реформе, звонить в ДБР открыть или закрыть какие-то дела, и так далее, то могут последовать и новые санкции, уже против должностных лиц в самой власти.

Президент США сегодня показал, что даже угроза войны с Россией не может заставить США закрыть глаза на масштабную коррупцию в украинской власти. Разговоры про патриотизм не могут закрыть глаза на тот факт, что тесно связанная с Россией агентура сохраняет свое влияние в офисе президента. И если офис президента не поймет этот прямой сигнал – то разговаривать с ним Вашингтон будет все реже и реже.

Следует поблагодарить наши антикоррупционные общественные организации, гражданское общество, политиков, которые приложили значительные усилия, чтобы поднять проблему противодействия властей антикоррупционным реформам – вся эта информация была внимательно изучена в США, и были приняты важные решения.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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