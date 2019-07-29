НАЗК після виборів знайшло порушення в декларації Кононенка



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Перший заступник голови фракції БПП у Верховній Раді Ігор Кононенко Фото: Станіслав Груздєв

Ігор Кононенко не вказав всі свої акції

Національне агентство з питань запобігання корупції провело повну перевірку декларацій деклараціях народного депутата VIII скликання Ігоря Кононенка і виявило ознаки декларування недостовірної інформації.

Так, у декларації за 2015 рік Ігор Кононенко неправильно вказав кількість та номінальну вартість акцій трьох акціонерних товариств, зареєстрованих на території України, та двох іноземних компаній, які належали йому на праві власності.

Також соратник Порошенка не задекларував отриманий дохід невістки.

В результаті загальна сума недостовірних відомостей у декларації народного депутата за 2015 рік становить майже 7,6 млн грн.

Про виявлені ознаки кримінальних правопорушень повідомлено Національне антикорупційне бюро України.

Нагадаємо, за 2018 рік Ігор Кононенко отримав доходи у сумі понад 20, 7 млн грн, а в 2017 році – 7,5 млн грн.