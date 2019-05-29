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    «Поступився молоді»: Кононенко не піде на вибори з партією Порошенка

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    Нардеп від БПП Ігор Кононенко - «Поступився молоді»: Кононенко не піде на вибори з партією Порошенка
    Нардеп від БПП Ігор Кононенко
    Фото: Главком

    Кононенко заявив, що «хоче дати можливість проявити себе молодим партійцям»

    Перший заступник голови фракції БПП у Верховній Раді Ігор Кононенко не балотуватиметься на дострокових виборах до парламенту від партії Петра Порошенка «Європейська солідарність».

    Про це нардеп написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Цілковито поділяю прагнення партії «Європейська солідарність» бачити незалежну, економічно процвітаючу Україну у вільній сім’ї європейських націй. Свою місію я бачу у тому, щоб дати можливість молодим патріотам брати більш активну участь у розбудові країни. Тому я вирішив поступитися своїм місцем у партійному списку новим політикам, біографія яких буде писатися на чистому аркуші, що не заплямований у гібридній інформаційній війні», - зазначив Кононенко.

    Нардеп також додав, що «хоче дати можливість проявити себе молодим партійцям».

    «Тому полишаю партійні посади - це мій особистий внесок у створення «соціальних ліфтів» в Україні. Вірю в нашу молодь і завжди готовий її підтримати», - додав Кононенко.

    Як повідомлялось, 29 травня народний депутат Олександр Грановський вийшов з партії Блок Петра Порошенка. Також він заявив, що не збирається приєднуватися до нового руху Порошенка «Європейська Солідарність».

    24 травня партія Блок Петра Порошенко перейменувалася в «Європейську солідарність».

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