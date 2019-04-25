Кононенко після допиту у НАБУ проанонсував нові деталі у «справі Крючкова»



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За словами Ігоря Кононенка, журналісти «Радіо Свобода» «відпрацювали ще один брудний злив»

Від мене публічні подробиці по, так званій, «справі Крючкова» будуть, - Кононенко

Перший заступник голови фракції БПП у Верховній Раді Ігор Кононенко 25 квітня прийшов на допит в НАБУ. Його викликали через розслідування журналістів «Радіо Свобода» щодо можливих схем в енергетиці

Після допиту політик відмовився давати коментарі журналістам «Радіо Свобода», в чиїй програмі були озвучені звинувачення щодо Кононенко.

На питання про те, чи впізнав заступник голови БПП свій голос на наданих журналістами аудіозаписах, він відповідати не став, аргументувавши це тим, що представники цього ЗМІ можуть подати його слова недостовірно.

«Достовірність вашої інформації ... у мене є сумніви, що ви подасте її правильно і не спотворено», - сказав політик і зазначив, що готовий спілкуватися, але в присутності інших журналістів.

Пізніше Кононенко прокоментував свою зустріч з журналістами «Схем» біля НАБУ.

За його словами, ці журналісти «відпрацювали ще один брудний злив», адже точно знали, коли він збирається виходити з допиту.

«Сьогодні в своїй програмі вони вкотре будуть поширювати неперевірену, брехливу інформацію, отриману незаконним шляхом», - пояснив народний депутат і додав, що найближчим часом озвучить публічно нові подробиці «справи Крючкова».

Кононенко розповів, що ще з самого початку виборчої кампанії дії «Схем» залежать від конкретного вигодонабувача, «який на цьому побудував виборчу кампанію свого кандидата».

Кононенко запевнив, що під час допиту надав слідчим НАБУ вичерпні відповіді на питання і готовий співпрацювати з ними і далі.

«Це абсолютно нормально - відповідати, коли до тебе є питання. Навіть в разі, якщо ці питання є фейковим вкиданням, чорним піаром в рамках виборчої кампанії», - заявив політик.

Він нагадав, що завершує підготовку документів в європейський суд проти «Радіо Свобода», щоб незалежна третя сторона дала оцінку діям журналістів.

«Поки Європейський суд не прийме рішення, «Схемам» не варто очікувати від мене будь-яких персональних коментарів. Втім, від мене публічні подробиці по, так званій, «справі Крючкова» будуть. Найближчим часом», - підсумував Кононенко.

Нагадаємо, в кінці березня «Схеми» випустили сюжет під назвою «П. дав добро», в якому і йшлося про, так звану, аферу в енергетиці.

Як повідомляється в розслідуванні, Кононенко, нібито разом з екс-головою правління компанії «Енергомережа» Дмитром Крючковим, бізнесменами Григорієм та Ігорем Суркісом, ймовірно причетний до схем з виведення сотень мільйонів гривень з декількох обленерго.

Такі висновки були зроблені на основі отриманих журналістами записів телефонних розмов нібито між Суркісами і Кононенко.

НАБУ згодом використовувало надані журналістами записи, додавши їх до матеріалів офіційного розслідування. В результаті Кононенко і Суркісів викликали на допит.

А Крючкова 15 квітня екстрадували з Німеччини в Україну, де через два дні йому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 7 млн гривень. 19 квітня його випустили з СІЗО, оскільки він вніс заставу.