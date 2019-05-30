Кононенко залишиться у партії «Європейська солідарність»



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Кононенко зауважив, що поки не прийняв рішення щодо участі у парламентських виборах

Я підтримую статут партії, я підтримують цілі, які ставить перед собою партія, і я готовий далі як рядовий партієць, - Кононенко

Перший заступник голови фракції «Блоку Петра Порошенка» Ігор Кононенко припиняє виконувати обов'язки члена президії партії «Європейська солідарність» і керівника обласної партійної організації, але із партії не виходить.

Про це він сказав журналістам у кулуарах Верховної Ради, повідомляє «Укрінформ».

«Я прийняв рішення і написав заяву, причому ... спеціально її написав напередодні з'їзду, для того щоб з'їзд зміг прийняти відповідне рішення, що я йду з керівних посад партії. Це означає, що я припиняю свої обов'язки керівника обласної партійної організації і припиняю свої обов'язки члена президії партії. Я прошу з'їзд завтра (31 травня - ред.) прийняти відповідне рішення», - розповів Кононенко.

За його словами, у заяві він вказав, що не претендує на місце у списку оновленої «Європейської солідарності», хоча «досить багато зробив і для країни, і для партії і мав би такі підстави».

Депутат вважає, що потрібно дати дорогу молоді, щоб «якісно пройшло оновлення партії і складу майбутньої фракції».

При цьому Кононенко наголосив, що у його заяві немає ані слова про вихід із партії «Європейська солідарність».

«У моїй заяві жодного слова немає про те, що я вийшов з партії, бо я підтримую статут партії, я підтримують цілі, які ставить перед собою партія, і я готовий далі як рядовий партієць працювати на тій ділянці, на якій я працюю. У мене є багато зобов'язань в Київській області щодо реалізації тих чи інших проектів, і незважаючи на моє місце, де я буду, я буду продовжувати реалізовувати ці проекти», - підкреслив депутат.

Водночас, Кононенко зауважив, що він ще не прийняв рішення щодо участі у парламентських виборах.

«Що стосується мого особистого походу на вибори - я ще рішення не прийняв, бо я останнім часом багато працював у Київській області, багато спілкувався з громадянами, ввели багато проектів. Тому я буду радитися - в тому числі з активом, в тому числі, з громадянами Київської області. Коли я прийму відповідне рішення, я обов'язково відразу повідомлю», - сказав Кононенко.

Як повідомлялося, напередодні Ігор Кононенко у Facebook написав, що вирішив поступитися своїм місцем у партійному списку новим політикам і залишає партійні посади.

Нагадуємо, 29 травня народний депутат Олександр Грановський вийшов з партії Блок Петра Порошенка. Також він заявив, що не збирається приєднуватися до нового руху Порошенка «Європейська Солідарність».

24 травня партія Блок Петра Порошенко перейменувалася в «Європейську солідарність».