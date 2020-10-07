НАЗК почало перевірку декларацій Киви та ще шістьох депутатів і посадовців



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НАЗК почало перевірку декларацій Киви та ще шістьох депутатів і посадовців

Моніторинг способу життя семи публічних службовців розпочався на підставі звернень громадян, а також матеріалів у ЗМІ

Національне агентство з питань запобігання корупції почало сім повних перевірок декларацій депутатів і посадових осіб за результатами моніторингу способу життя.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК у Facebook.

Зазначається, що йдеться про народного депутата, трьох депутатів місцевих рад, голову сільради та двох керівників підрозділів органів місцевої та державної влади.

Йдеться про таких публічних службовців:

Ілля Кива – народний депутат України;

Олександр Гринчак – начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України;

Трифон Антов – депутат Одеської обласної ради;

Олександр Шевченко – депутат Полтавської районної ради;

Максим Кіссе – депутат Біляївської міської ради;

Олександр Верес – голова Тарасівської сільської ради Полтавської області;

Дмитро Баглаєв – начальник відділу містобудування, архітектури та просторового розвитку Славутицької міської ради.

Як пояснили в НАЗК, моніторинг способу життя указаних осіб розпочався на підставі звернень громадян, а також матеріалів у ЗМІ.

Нагадаємо, що національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) України повідомляє про внесення до реєстру корупціонерів виконувача обов'язків ректора Таврійського Національного Університету імені В.І. Вернадського Володимира Казаріна. Інформація про це розміщена на сайті НАЗК 29 вересня.