Медведчук з’їздив до Росії за вакциною від коронавірусу



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Кум Путіна заявив, що випробував вакцину на собі, коли відпочивав у Криму в серпні

Путін заявив Медведчуку, що «київська влада офіційно має сформулювати відповідний запит»

Народний депутат з партії «Опозиційна платформа - За життя» і кум Путіна Віктор Медведчук з’їздив до Росії за вакциною від коронавірусу. Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що у Москві він зустрівся з Путіним, а також з російським прем'єр-міністром Михайлом Мішустіним.

«Путін заявив, що Росія готова надати Україні вакцину від коронавірусу, київська влада офіційно має сформулювати відповідний запит. Одразу хочу сказати, що така можливість існує», – сказав російський президент на прохання Медведчука.

Кум Путіна заявив, що випробував вакцину на собі, коли відпочивав у Криму в серпні.

«Вакцинувався я, дружина Оксана, наш син Богдан. Дуже добре її перенесли, і вважаю, що це найефективніший засіб на сьогодні в боротьбі з коронавірусом», – запевнив Медведчук і ще попросив про часткове зняття санкцій з українських підприємств.

Путін заявив про готовність сприяти відновленню російсько-українських відносин. Він запропонував Медведчуку допомогти організувати зустріч для опрацювання цих питань з Торгово-промисловою палатою, з деякими іншими об'єднаннями підприємців і урядом РФ.

Як повідомлялося, ізраїльський інфекціоніст заявив, що російську вакцину від коронавірусу не порадить навіть ворогу.

Як відомо, 15 серпня Росія випустила першу партію власної вакцини від Covid-19.

Водночас ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

Також Німеччина жорстко розкритикувала реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу.

До слова, у європейському представництві ВООЗ заявляють, що майбутня вакцина від коронавірусної хвороби не завершить пандемію, та сумніваються, що вона буде однаково ефективною для всіх груп населення.



