  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Медведчук з’їздив до Росії за вакциною від коронавірусу

    • Розсилка
    Кум Путіна заявив, що випробував вакцину на собі, коли відпочивав у Криму в серпні - Медведчук з’їздив до Росії за вакциною від коронавірусу
    Кум Путіна заявив, що випробував вакцину на собі, коли відпочивав у Криму в серпні

    Путін заявив Медведчуку, що «київська влада офіційно має сформулювати відповідний запит»

    Народний депутат з партії «Опозиційна платформа - За життя» і кум Путіна Віктор Медведчук з’їздив до Росії за вакциною від коронавірусу. Про це повідомляє ВВС.

    Зазначається, що у Москві він зустрівся з Путіним, а також з російським прем'єр-міністром Михайлом Мішустіним.

    «Путін заявив, що Росія готова надати Україні вакцину від коронавірусу, київська влада офіційно має сформулювати відповідний запит. Одразу хочу сказати, що така можливість існує», – сказав російський президент на прохання Медведчука.

    Кум Путіна заявив, що випробував вакцину на собі, коли відпочивав у Криму в серпні.

    «Вакцинувався я, дружина Оксана, наш син Богдан. Дуже добре її перенесли, і вважаю, що це найефективніший засіб на сьогодні в боротьбі з коронавірусом», – запевнив Медведчук і ще попросив про часткове зняття санкцій з українських підприємств.

    Путін заявив про готовність сприяти відновленню російсько-українських відносин. Він запропонував Медведчуку допомогти організувати зустріч для опрацювання цих питань з Торгово-промисловою палатою, з деякими іншими об'єднаннями підприємців і урядом РФ.

    Як повідомлялося, ізраїльський інфекціоніст заявив, що російську вакцину від коронавірусу не порадить навіть ворогу.

    Як відомо, 15 серпня Росія випустила першу партію власної вакцини від Covid-19.

    Водночас ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

    Також Німеччина жорстко розкритикувала реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу.

    До слова, у європейському представництві ВООЗ заявляють, що майбутня вакцина від коронавірусної хвороби не завершить пандемію, та сумніваються, що вона буде однаково ефективною для всіх груп населення.

    Читайте також:


    Росія Віктор Медведчук депутат Путін дружина вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies