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    «Європейська солідарність» виграла справу про незаконну відмову у реєстрації кандидатів до Кременчуцької міськради

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    Жодних підстав для затягування виборчого процесу у ТКВ не було&nbsp;&ndash;&nbsp;це довів суд і першої, і другої інстанції, - депутат - «Європейська солідарність» виграла справу про незаконну відмову у реєстрації кандидатів до Кременчуцької міськради
    Жодних підстав для затягування виборчого процесу у ТКВ не було – це довів суд і першої, і другої інстанції, - депутат

    Апеляційна скарга ТВК розглядалась у Другому апеляційному адміністративному суді у Харкові

    «Європейська солідарність» виграла в апеляційній інстанції справу про незаконну відмову у реєстрації списку партії на виборах до міської ради Кременчука. Про це повідомляє народний депутат Микола Княжицький у Facebook.

    Княжицький зазначає, що апеляційна скарга ТВК розглядалась у Другому апеляційному адміністративному суді у Харкові.

    «Це рішення важливе для всієї України, оскільки ми насправді бачимо, що українці не готові жити в тоталітарних режимах, в країнах чи системах, які будують Путін чи Лукашенко. Демократія у нас існує. Це надзвичайно важливо і добре. Ми бачимо приклад, як в Кременчуку, в окремо взятому місці намагались цю демократію задушити. І очевидно, що місце, яке керується потягом багатьох років мафією, яка включає в себе представників різних політичних сил, впливає на територіальні комісії і думає, що вони хазяї, нарешті стає вільним», – зазначив він під час включення на телеканалі «Прямий».

    «Європейська солідарність» перемагає. Ми перемогли в суді, переможемо на виборах. І я вам гарантую, що всі члени виборчих комісій, які навмисно затягують виборчий процес, які заперечують право громадян обирати і бути обраними – ми зробимо все для того, аби вони були притягнуті до відповідальності. Тому що вони забули, що існує кримінальна відповідальність для тих людей, які гальмують виборчий процес і не дають людям спокійно брати участь у виборах», – попередив Княжицький.

    Він наголосив, що жодних підстав для затягування виборчого процесу у ТКВ не було – це довів суд і першої, і другої інстанції.

    «Можна закидати абсурдними заявами суд, можна фальсифікувати вибори, можна не допускати до виборів чесних і відповідальних людей, але справедливість все одно в нашій країні перемагає. І ми ще раз переконуємося, що Майдан відбувався недаремно, ми переконуємося, що це впливає на свідомість будь-яких громадян: і у Львові, і в Харкові, і в Кременчуці. Ми бачимо, які підтримку ми маємо в Кременчуці. Це фантастична підтримка. Це значить, що це місто оживає, і нарешті стане живим, нормальним, повноцінним європейським містом, а не мафіозним заповідником в Україні», – переконаний Микола Княжицький.

    Народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Ірина Фріз, яка також була на суді, повідомила про деталі рішення.

    «Суд не задовольнив апеляційну скаргу членів ТВК Кременчука. Рішення вступає в силу і оскарженню не підлягає. Справедливість відновлена і кандидати від «ЄС» у Кременчуці мають нарешті замість судових баталій розпочати свою виборчу кампанію. На жаль, дії членів ТВК можна трактувати як такі, що перешкоджають чесним виборам та кандидатам від єдиної опозиційної партії України», – зазначає депутатка.

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    «Європейська солідарність» виграла справу про незаконну відмову у реєстрації кандидатів до Кременчуцької міськради
    «Європейська солідарність» виграла справу про незаконну відмову у реєстрації кандидатів до Кременчуцької міськради
    «Європейська солідарність» виграла справу про незаконну відмову у реєстрації кандидатів до Кременчуцької міськради

    Нагадаємо, 29 вересня у Кременчуці ТВК всупереч закону не зареєструвала виборчий список кандидатів від партії «Європейська солідарність» до міськради.

    2 жовтня Окружний адміністративний суд Полтави скасував рішення ТВК про відмову в реєстрації списку кандидатів «Європейської Солідарності» до міської ради Кременчука і зобов’язав повторно розглянути документи.  Сотні небайдужих людей у Полтаві вийшли на акцію протесту проти порушень виборчого законодавства і тиску на опозицію. Учасники акції закликали суд відновити справедливість та законність, не допустити політичних маніпуляцій із реєстрацією кандидатів.

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