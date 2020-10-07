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    Політика

    Разумков розповів, скільки нардепів хворіють на коронавірус

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    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков - Разумков розповів, скільки нардепів хворіють на коронавірус
    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков

    Верховна Рада не пішла на карантин, депутати працюють у «режимі комітетів», зазначив спікер парламенту

    В Україні на новий коронавірус Covid-19 хворіють 22 народних депутати. Від початку пандемії коронавірус виявили у 52 нардепів.

    Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі «112 Україна».

    «Це високий показник: багато людей спілкується з виборцями, з громадянами під час своєї роботи у регіонах. Професія накладає свій відбиток, але я бажаю здоров’я колегам і швидше повернутися до роботи», – сказав Разумков.

    Він також додав, що Верховна Рада не пішла на карантин, а продовжує працювати. Однак лише в «режимі комітетів».

    Також два тижні відведено для роботи парламентарів у регіонах. 

    Нагадаємо, наприкінці вересня Рада скасувала шість пленарних засідань через Covid-19 у депутатів.

    Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що п'ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко захворів на коронавірус.

    Як повідомлялося, до цього стало відомо, що зараження на коронавірус підтвердили у нардепа Жана Беленюка.

    Крім того, нардеп і голова партії «Голос» Кіра Рудик також захворіла на коронавірус.

    Петро Порошенко Верховна Рада депутат партії Україна президент карантин Дмитро Разумков коронавірус
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