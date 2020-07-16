«Ніх*я не голосуй»: «Слуга народу» підтвердив, що листувався в Раді з Андрієм Богданом



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Голова аграрного комітету Микола Сольський потрапив у скандал через листування з Андрієм Богданом Фото: Главком

Микола Сольський стверджує, що не узгоджує з Андрієм Богданом свої голосування

Народний депутат від «Слуги народу», голова аграрного комітету Микола Сольський підтвердив те, що в середу, 15 липня, в сесійній залі Ради листувався з ексголовою Офісу президента Андрієм Богданом.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«З Богданом, так», - сказав депутат.

Повідомлення, які Сольський отримав від Богдана, стосувалися порад не підтримувати ряд питань, які повинні розглядатися під час пленарного засідання.

Відповідаючи на питання, чи дійсно Богдан впливає на Сольского як на депутата, даючи поради, який законопроєкт підтримувати, а який ні, нардеп сказав, що колишній керівник Офісу президента на нього не впливає.

«Я не узгоджую з ним (роботу — ред.) Ми відверто і давно спілкуємось у веселому тоні. І, якщо ви бачили, там є таке красиве повідомлення: «Ніх*я не голосуй» і три смайлики», – сказав Сольський.

Нагадаємо, що в середу, 15 липня, видання Букви опублікувало фото листування Миколи Сольского з абонентом, який підписаний як «Бод останній 2».

Співрозмовник нібито вимагав у нього не голосувати за «всі кадрові» питання та законопроект №3355 про уточнення суб'єктів декларування в законі «Про запобігання корупції».