«Роблять з мухи слона». Данілов прокоментував інформаційні атаки Кремля



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Секретар Ради нацбезпеки з оборони Олексій Данілов прокоментував плівки Деркача Фото: Ліга.нет

У нас дуже потужна інформаційна російська агресія всередині країни, - підкреслив Данілов

Той негатив, який сьогодні спостерігається в інформаційному просторі України, багато в чому є результатом інформаційних спецоперацій ворога - Росії. Так вважає секретар Ради нацбезпеки з оборони Олексій Данілов, про що заявив напередодні на каналі «1+1».

Перед цим в ефірі обговорювали нову порцію так званих плівок Деркача з переговорами «Порошенка» і «Путіна», а також питання водопостачання окупованого Криму та можливої агресії РФ через це на півдні України. За словами секретаря РНБО, у нас «інформаційна війна кожен день».

«І те, що ми сьогодні спостерігаємо, це один з елементів інформаційних воєн: вони дуже потужні, і багато людей на них не звертають увагу, але вони є, ці процеси всередині нашої країни. У нас дуже потужна інформаційна російська агресія всередині країни», - підкреслив Данілов.

Він поскаржився, що з нею вкрай складно боротися через те, що Україна - не тоталітарна країна: тут вільне суспільство, інтернет, месенджери і канали, які «фізично неможливо закрити».

Народний депутат Андрій Деркач оприлюднив запис розмови людей із голосами схожими на голоси п’ятого президента України Петра Порошенка і президента Російської Федерації Володимира Путіна.

У партії Порошенка назвали опубліковану розмову фейком та фальсифікацією.

У Службі зовнішньої розвідки заявили, що російські спецслужби продовжують використовувати свої можливості в Україні для проведення інформаційних операцій проти Української держави.

Раніше Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про нібито вплив Джо Байдена на п'ятого Президента України Петра Порошенка.

Згодом сім колишніх послів США в Україні заявили про спробу втягнути українську державу в американські внутрішні справи.

Адвокати Головань і Новіков заявили, що президент Зеленський публічно пообіцяв «пригоди» Порошенку, і ДБР це відпрацьовує.

Зазначимо, що Держбюро розслідувань відкрило справу через запис розмови Порошенка та Байдена. До слова, український дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у США у 2015-2019 роках Валерій Чалий вважає, що «плівки Деркача» вернуться бумерангом тим, хто розраховує використати їх проти Порошенка.

«Коли з'являється та чи інша інформація, і її починають роздувати, роблячи з мухи слона ... А на те, що днем раніше це була муха, вже ніхто не звертає уваги», - резюмував він.