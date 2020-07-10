Посла України викликали до МЗС Грузії через скандальну заяву Саакашвілі



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Михайло Саакашвілі спровокував черговий дипломатичний скандал з Грузією

Грузія висловила надію, що українська сторона дасть належну оцінку діям Саакашвілі

Сьогодні, 10 липня, у МЗС Грузії відбулася зустріч з послом України в Грузії Ігорем Долговим. За інформацією МЗС, під час зустрічі грузинська сторона ще раз підкреслила стратегічні відносини і дружбу між Грузією і Україною і висловила стурбованість з приводу неприпустимих заяв Михайла Саакашвілі як офіційної особи України на адресу влади Грузії. Про це повідомляє Грузія Online.

Було зазначено, що такі дії, які також є порушенням законодавства Грузії, завдають значної шкоди відносинам двох країн.

Грузинська сторона висловила надію, що українська сторона дасть належну оцінку цьому факту, і обидві сторони докладуть зусиль для подальшого розвитку відносин. За словами українського посла, він передасть Києву позицію офіційного Тбілісі.

Глава МЗС Грузії також зв'язався зі своїм українським колегою. Під час розмови глава МЗС України висловив стурбованість з приводу інциденту.

У той же час, за словами посла України, нещодавня заява колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі відображає тільки його особисті погляди.

Нагадаємо, Голова виконавчого комітету реформ при президенті України, екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі назвав нинішній грузинський уряд повністю нелегітимним. У парламенті Грузії заявили, що Києву доведеться дати пояснення черговим «пропагандистським« висловлюванням Саакашвілі.