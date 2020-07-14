СБУ затримала фігуранта справи про «плівки Єрмака»



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Дмитра Штанька затримали у Києві 14 липня Фото: Страна

Оперативники затримали Штанька після отримання хабара в розмірі $100 000

Служба безпеки України за підозрою в шахрайстві затримала Дмитра Штанька, який відомий тим, що фігурує в справі запису розмов брата глави Офісу президента Андрія Єрмака Дениса. Але затримали його у справі про шахрайство.

«Співробітники СБУ припинили протиправну діяльність організованої злочинної групи, яка підозрюється в скоєнні шахрайських дій, 14 липня о 14:15», - повідомили в СБУ.

За даними відомства, оперативники затримали Штанька після отримання хабара в розмірі $100 000 «за сприяння у вирішенні питання з правоохоронними органами щодо повернення вилученого майна».

У СБУ уточнили, що Штанько офіційно не працює. Справу відкрито за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство).

Штаньку 39 років, він родом із Харкова. Він закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ, власник кількох компаній - у сфері надання фінансових послуг та аграрній. У минулому - підполковник міліції. У 2013 році він притягувався до відповідальності у справі про шахрайство з платіжними картками. Але від кримінальної відповідальності був звільнений.

Нагадаємо, 29 березня, нардеп від «Слуги народу» Гео Лерос виклав відео, на яких брат глави Офісу президента Андрія Єрмака – Денис Єрмак – обговорює питання призначення на різні державні посади.

Фіругантами цих плівок також виступають Дмитро Штанько і Сергій Шумський, які були помічниками Дениса Єрмака. Але пізніше вони звинуватили Андрія Єрмака в корупції і заявили, що він отримував гроші від людей, які сподівались отримати державні посади.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила справу через корупційний скандал, пов'язаний з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Провадження відкрито за фактом можливого зловживання впливом під час призначення осіб на посади до органів державної влади.

Згодом стало відомо, що ДБР порушило справу щодо нардепа Героса, який оприлюднив «плівки Єрмака».

Як відомо, президент Володимир Зеленський не збирається реагувати на скандал з оприлюдненням відеозаписів, на яких брат очільника Офісу президента Андрія Єрмака Денис обговорює призначення на державні посади. Проте кілька днів тому перший керівник Офісу президента Сергій Трофімов в інтерв'ю зізнався, що глава держави болісно відреагував на скандал з депутатом Гео Леросом щодо можливої корупції Андрія Єрмака.

31 березня, глава Офісу президента провів брифінг, на якому прокоментував останній корупційний скандал за участю свого брата. Однак, його відповіді лише спровокували появу нових фотожаб.

Варто зазначити, що глава Офісу президента на брифінгу не дуже чітко коментував корупційний скандал.







