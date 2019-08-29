Рада призначила Загороднюка міністром оборони



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Новопризначений міністр оборони Андрій Загороднюк Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

За відповідне рішення проголосували 314 нардепів

На засіданні Верховної ради України народні депутати призначили Андрія Загороднюка міністром оборони. За відповідне рішення проголосували 314 нардепів, передає РБК-Україна.

До цього Загороднюк з липня був радником президента, пізніше увійшов до складу наглядової ради державного концерну «Укроборонпром».

Крім того, він є керівником компанії «Діскавері Бурове обладнання», раніше також очолював Проектний офіс реформ при Міністерстві оборони.

Зазначимо, сьогодні президент України Володимир Зеленський вніс кандидатуру Загороднюка на пост міністра оборони.

Як повідомив глава фракції «Слуги народу» Давид Арахамія перед голосуванням, попередній міністр оборони Степан Полторак допомагатиме Загороднюку на новій посаді.

Як повідомлялось, Рада обрала головою парламенту Дмитра Разумкова. Також Рада обрала депутата від фракції «Слуга народу» Руслана Стефанчука першим заступником голови парламенту. Віце-спікером Ради призначили Кондратюк.

Також Верховна Рада вже підтримала подання президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

Під час першого засідання Верховної Ради нового скликання планують розглянути 27 питань, серед яких призначення уряду. Адже за законом сьогодні уряд Гройсмана склав повноваження.