Новий пакет військової допомоги Україні: що США підготували для ЗСУ

Новий пакет включає додаткові боєприпаси для Himars

Міністерство оборони США підготувало новий пакет військової допомоги Україні на суму $275 млн. Про це повідомила репортер Politico Лара Селігмен у Twitter.

За її словами, новий пакет включає додаткові боєприпаси для Himars, броньовані автомобілі HMMWV, антену супутникового зв'язку та багато іншого. Що стосується антени, то вона не має відношення до системи Starlink.

Американські журналісти публікують приблизний список:

боєприпаси для ракетних систем HIMARS

500 високоточних артилерійських снарядів

дистанційні протимінні системи

автомобілі «Хамві»

стрілецька зброя та патрони

Нагадаємо, США розробили план протидії, якщо Росія захопить західну зброю в Україні.

До слова, координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в четвер заявив, що американські сили дадуть відповідь у разі атаки на будь-яку американську інфраструктуру, зокрема й супутники.

Читайте також: Застосування ядерної бомби: Байден різко відреагував на заяву Путіна