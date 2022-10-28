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Новий пакет військової допомоги Україні: що США підготували для ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Новий пакет військової допомоги Україні: що США підготували для ЗСУ
ЗСУ отримають засоби військового супутникового зв’язку, не пов’язані зі Starlink
фото з відкритих джерел

Новий пакет включає додаткові боєприпаси для Himars

Міністерство оборони США підготувало новий пакет військової допомоги Україні на суму $275 млн. Про це повідомила репортер Politico Лара Селігмен у Twitter.

За її словами, новий пакет включає додаткові боєприпаси для Himars, броньовані автомобілі HMMWV, антену супутникового зв'язку та багато іншого. Що стосується антени, то вона не має відношення до системи Starlink.

Американські журналісти публікують приблизний список:

  • боєприпаси для ракетних систем HIMARS
  • 500 високоточних артилерійських снарядів
  • дистанційні протимінні системи
  • автомобілі «Хамві»
  • стрілецька зброя та патрони

Нагадаємо, США розробили план протидії, якщо Росія захопить західну зброю в Україні.

До слова, координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в четвер заявив, що американські сили дадуть відповідь у разі атаки на будь-яку американську інфраструктуру, зокрема й супутники.

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Теги: росія США зброя військова техніка боєприпаси

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