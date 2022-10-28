Застосування ядерної бомби: Байден різко відреагував на заяву Путіна

Байден: «Якщо він не має наміру, чому він продовжує говорити про це?»

Президент США Джо Байден назвав заяви російського диктатора Володимира Путіна, який заперечив будь-які наміри застосувати ядерну зброю проти України, доволі небезпечними. Про це Байден заявив в коментарі для Newsnation.

«Якщо він не має наміру, чому він продовжує говорити про це? Чому він говорить про можливість використання тактичної ядерної зброї? Він був дуже небезпечним у тому, як він підійшов до цього. Він може покласти цьому край. Забирайтеся геть з України», – заявив Байден.

Нагадаємо, в рамках виступу в міжнародному дискусійному клубі «Валдай»Путін сказав: «Нам не потрібен ядерний удар по Україні, сенсу немає — ні політичного, ні військового». Кремлівський диктатор також заявив, що в Росії «ніколи не говорили про застосування ядерної зброї». Нібито всі погрози були відповіддю на слова західних діячів.

В Інституті вивчення війни заявили, що Путін все ще має на меті знищити українську державу та стерти поняття українського народу.

Як повідомлялося, Сполучені Штати передадуть Україні новий пакет військової допомоги на суму $275 млн. Його буде оголошено 28 жовтня