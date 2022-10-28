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Стало відомо, коли Україна отримає системи Nasams від США

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо, коли Україна отримає системи Nasams від США
США також проведуть інструктаж українським військовим
фото ілюстративне

Україна отримає системи Nasams від Пентагону на початку листопада

Сполучені Штати планують передати Україні перші системи протиповітряної оборони NASAMS вже у листопаді. Про це повідомив глава Пентагону Ллойд Остін під час презентації Стратегії національної оборони США.

Посадовець зазначив, що Міністерство оборони наполегливо працювало над переданням відповідного озброєння.

«Очікуємо, що на початку наступного місяця ми зможемо їх (системи Nasams – Ред.) отримати й здійснити підготовку [українських] військових», – вказав Остін.

До слова, координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в четвер заявив, що американські сили дадуть відповідь у разі атаки на будь-яку американську інфраструктуру, зокрема й супутники.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що США «прямо і дуже чітко повідомили росіян, президента Путіна, про наслідки. США дуже уважно стежать за брязканням зброєю Кремля».

Він також зазначив, що вигадки РФ щодо «української брудної бомби» стали черговим фейком. За його словами, за Росією часто помічали, що вона приписує іншим модель поведінки, яку сама розглядає. Така риторика є безвідповідальною.

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Теги: допомога ЗСУ зброя Пентагон США війна

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