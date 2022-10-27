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США відповіли на погрози Росії атакувати комерційні супутники

Надія Клочко
glavcom.ua
США відповіли на погрози Росії атакувати комерційні супутники
Джон Кірбі запевнив, США дадуть відповідь на атаки американської інфраструктури
фото з відкритих джерел

Росія заявляє про необхідність завдавати ударів по комерційних супутниках, які використовують ЗСУ

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в четвер заявив, що американські сили дадуть відповідь у разі атаки на будь-яку американську інфраструктуру, зокрема й супутники, повідомляє Reuters.

Кірбі не уточнив, якою буде відповідь США, але додав, що Росія, згідно з публічно доступною інформацією, намагається оволодіти протисупутниковими технологіями.

Таким чином Кірбі відреагував на слова представника Міністерства закордонних справ Росії Константін Воронцов, який заявив, що Росія може розглядати як свої законні цілі західні комерційні супутники, якщо їх використовують для допомоги Україні у війні.

Російський посадовець назвав «небезпечною тенденцією» використання США та іншими країнами Заходу «компонентів цивільної інфраструктури у космосі, у тому числі комерційної, у збройних конфліктах …. що особливо проявилося під час подій в Україні».

Як відомо, для України надзвичайно важливу роль відіграє система супутникового зв’язку Starlink від компанії SpaceX.

Крім того, на зібрані українцями кошти купили доступ до інформації з угруповання супутників фінської компанії ICEYE більш ніж на рік, а також повний доступ до одного із супутників до закінчення терміну його функціональності на орбіті.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що мільярдер Ілон Маск і компанія SpaceX не припинять роботи супутникової мережі Starlink в Україні, навіть, якщо Пентагон відмовиться її фінансувати. 

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Теги: війна США росія

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