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Росія захопить західну зброю в Україні? США розробили план протидії

Юрій Лящук
glavcom.ua
Росія захопить західну зброю в Україні? США розробили план протидії
Під загрозою захоплення є західні ПЗРК
фото з відкритих джерел

Росія несе відповідальність за будь-яке незаконне потрапляння зброї в чужі руки

Державний департамент США в четвер представив План із протидії незаконному перенаправленню певних сучасних видів звичайних озброєнь у Східній Європі. Про це повідомляє пресслужба Держдепу.

План, як зазначається в пресрелізі Держдепу, «відображає нашу відданість відповідальній практиці передачі озброєнь, наше тривале, постійне і ефективне партнерство з Україною та іншими партнерами в галузі безпеки, а також десятиліття успішної міжнародної співпраці з виявлення і припинення незаконної торгівлі зброєю в усьому світі».

Там пояснюють, що під час бойових дій в Україні існує ризик незаконного потрапляння західної зброї російським військам, найманцям та «недержавним акторам», передусім – переносних зенітно-ракетних комплексів і протитанкових ракет.

«Український уряд взяв на себе зобов'язання забезпечити належну охорону та облік переданого оборонного обладнання американського походження, хоча ми визнаємо, що хаотичний характер бойових дій може ускладнити це завдання», – пояснюють в зовнішньополітичному відомстві США.

План передбачає такі ключові заходи:

  • посилення спроможності сил безпеки в Україні та сусідніх державах обліковувати та зберігати зброю і боєприпаси під час передачі, зберігання та розгортання;
  • посилення захисту кордонів в Україні та сусідніх державах;
  • розбудова спроможності сил безпеки, правоохоронних органів та органів прикордонного контролю в Україні та сусідніх державах щодо стримування, виявлення та перекриття незаконного обігу певних сучасних видів звичайних озброєнь.

«Розпочавши цю війну, Росія несе відповідальність за будь-яке незаконне потрапляння зброї в чужі руки. Найбільш ефективним шляхом до деескалації конфлікту і будь-якого ризику незаконного перенаправлення зброї було б припинення Росією війни, яку вона розпочала, і виведення військ із усієї суверенної території України», – наголошують у Держдепі США.

До слова, координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в четвер заявив, що американські сили дадуть відповідь у разі атаки на будь-яку американську інфраструктуру, зокрема й супутники.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що США «прямо і дуже чітко повідомили росіян, президента Путіна, про наслідки. США дуже уважно стежать за брязканням зброєю Кремля».

Він також зазначив, що вигадки РФ щодо «української брудної бомби» стали черговим фейком. За його словами, за Росією часто помічали, що вона приписує іншим модель поведінки, яку сама розглядає. Така риторика є безвідповідальною.

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Теги: США зброя війна Україна

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